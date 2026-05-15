Ibon Navarro: "Los milagros no existen"

El Unicaja se queda fuera del playoff a falta de tres jornadas y el medio partido pendiente de Badalona por disputarse. Los de Ibon Navarro cayeron en su visita al San Pablo Burgos (97- 90). Un mal partido, por delante en el marcador salvo tres ocasiones en las que lograron empatar, pero sin acierto y con muchas pérdidas, decisivas en la recta final del choque para encajar la derrota. Kendrick Perry, el mejor del equipo (19 puntos, 4 asistencias, 3 robos, 25 de valoración).
En la rueda de prensa, aseguraba Ibon Navarro: "¿Qué opciones vas a tener de ganar cuando el rival te mete 60 puntos en pintura?", y comentaba "es algo que venía de mucho tiempo atrás. Aunque no nos creían, nosotros decíamos que con lo que estábamos pasando, era un milagro que estuviéramos tan bien. Los milagros no existen y ahora estamos sufriendo".
Y es que el equipo malagueño se queda ahora fuera de playoff, noveno, con un balance de 16 victorias y 14 derrotas, Es octavos el Bilbao Basket, que con un partido más suma 17 triunfos y 14 derrotas, y que ganaba en esta jornada al Real Madrid.