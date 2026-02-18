Ibon Navarro, de Unicaja: "La Copa es diferente, no importa cómo llegas"

El Unicaja comienza este jueves su participación en la Copa del Rey con un exigente partido de cuartos de final frente al Real Madrid. "Esperaremos al último momento a ver entre los tres, Killian Tillie, Tyson Pérez y Alberto Díaz, quién está menos indisponible. A día de hoy somos los once, diez del otro día más Chase Audige", mencionaba el entrenador cajista sobre la situación de los lesionados.

Ibon Navarro asegura que "la Copa del Rey siempre es diferente, no importa ni el estado físico ni anímico, ni las dinámicas. Aquí tenéis el mejor ejemplo. Es un fin de semana que está un poco aislado, depende de muchas cosas. La presión la tiene el Madrid".