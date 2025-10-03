Ibon Navarro: "El objetivo es la Copa y no va a ser fácil"

El Unicaja recibe mañana sábado a las 18h en el Martín Carpena al Bilbao Basket en el primer partido de la temporada en la Liga Endesa. Un encuentro al que llegan los de Ibón Navarro con la duda de James Web III, del que mencionaba el entrenador: "No pudo entrenar ayer, veremos si llega".

"Bilbao Basket se ha reforzado muy bien y ha hecho muy buena pretemporada", comentaba sobre el rival de mañana, y alertaba respecto a su equipo que "solamente podemos ir a mejor". Y aseguraba: "Estamos en el buen camino".

Sobre el objetivo de la temporada, "no lo sé, veremos dónde nos pone la competición, el primer objetivo es la Copa y no va a ser fácil".