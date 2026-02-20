REAL MADRID 100-70 UNICAJA

Ibon Navarro, entrenador de Unicaja: "Es un golpe de realidad"

Desastroso partido de Unicaja en la Copa del Rey frente al equipo de Scariolo

Redacción

Málaga |

Duarte y Hezonja, Real Madrid - Unicaja, en la Copa del Rey | acb

El Unicaja cayó eliminado de la Copa del Rey frente al Real Madrid por un contundente 100-70 en un encuentro en el que en ningún momento aparecieron los malagueños en escena, viéndose muy superados por los madrileños.

"No hubo partido", llegaba a reconocer el propio Ibon Navarro, "nos hemos visto superados por muchas cosas". "Cuando un equipo está superado, está superado. No te enganchas si el Madrid no baja, y ellos han estado muy serios los 40 minutos. Hemos estado superados", reiteraba el entrenador de Unicaja que se mostró en esa línea a lo largo de su comparecencia.

Navarro pidió perdón a los aficionados, y señaló: "Le he dicho a los jugadores que fuera de ese vestuario, nadie sabe lo que está pasando, y que tienen que seguir así. Hoy es un golpe de realidad".

