Ibon Navarro, entrenador de Unicaja: "Es un golpe de realidad"

El Unicaja cayó eliminado de la Copa del Rey frente al Real Madrid por un contundente 100-70 en un encuentro en el que en ningún momento aparecieron los malagueños en escena, viéndose muy superados por los madrileños.

"No hubo partido", llegaba a reconocer el propio Ibon Navarro, "nos hemos visto superados por muchas cosas". "Cuando un equipo está superado, está superado. No te enganchas si el Madrid no baja, y ellos han estado muy serios los 40 minutos. Hemos estado superados", reiteraba el entrenador de Unicaja que se mostró en esa línea a lo largo de su comparecencia.

Navarro pidió perdón a los aficionados, y señaló: "Le he dicho a los jugadores que fuera de ese vestuario, nadie sabe lo que está pasando, y que tienen que seguir así. Hoy es un golpe de realidad".