Funes: "El filial paga sus infortunios y los del primer equipo"

Hoy en Onda Deportiva Málaga desde Asador Iñaki hemos estado con el entrenador del Atlético Malagueño Juanfran Funes. El filial blanquiazul no ha comenzado demasiado bien la temporada, con dos empates y dos derrotas.

"Los resultados no pueden llevar al desánimo de bajar el ritmo, creo que quien la persigue la consigue y esa tiene que ser la mentalidad que tenemos que tener todos. Hay un comentario en el mundo del fútbol que se dice que los filiales, lo que es la primera vuelta, les suele costar porque son equipos que se tienen que rehacer cada verano", ha mencionado el entrenador sobre el inicio de la temporada.

Y argumenta: "creo que se inició una temporada muy ilusionante. No quiero que valga como excusa, pero hay una realidad y al final las lesiones afectan en cantidad, en calidad, a veces también en el aspecto anímico. Es una realidad que la desgracia se ha cebado con nosotros y bueno, a partir de ahí, creo que hay que tener la tranquilidad suficiente para mantener ese ritmo fuerte que te permita afrontar estos momentos de dificultad y creo que manteniendo esa línea, al final todo llega a su sitio".

Por eso, Funes considera que las bajas que ha sufrido el primer equipo también repercuten en el filial, dado que el entrenador advierte que tienen que estar preparados para todos los infortunios.