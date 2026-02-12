Derrota de un irreconocible Unicaja en Alemania

Un Unicaja muy errático se trae una derrota de Alemania que le complica la clasificación para los cuartos de final de la BCL. El campeón de la competición europea visitaba al colista de su grupo, el Wurzburg, que acumulaba siete derrotas consecutivas. Pero ni el acierto ni la energía estuvieron con los malagueños, que aunque se mantuvieron vivos durante los dos primeros cuartos, firmaron un desastroso tercer cuarto. Ya en el final, hasta el 'basketaverage' perdido con los alemanes, con el 80-71 final.

Ahora, los malagueños están obligados a ganar los dos partidos que quedan en esta fase de grupos para no caer eliminado y aspirar al primer puesto.

El siguiente partido, el 10 de marzo en Francia frente al Chalon, que tras la victoria frente al Joventut tiene opciones también de alcanzar los cuartos de final. El último encuentro para Unicaja, en casa frente al Joventut el martes 17 de marzo.

Mirando la clasificación del grupo:

1Asisa Joventut431

2Unicaja422

3Élan Chalon422

4Würzburg413

"Jugaron con mucha más energía que nosotros. No tuvimos el control de nuestro rebote defensivo y eso nos permitió correr. Hasta el descanso estuvimos en el partido, pero estábamos expectantes con el tercer cuarto, porque sabemos que es uno de los grandes avales del rival. Siempre hacen buenos terceros cuartos. Y tuvimos un acierto muy pobre en ese cuarto en tiros de tres. Eso hizo que se diferenciaran en el marcador. En el último tuvimos la oportunidad de regresar, pero no tuvimos acierto. Así es muy difícil. En casa juegan muy bien, con mucha energía, y toca felicitarlos", valoraba Ibon Navarro tras la derrota.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El entrenador de Unicaja también señalaba: "No es normal que entre Audige y Perry hayan hecho 0/13 en triples. No es normal, pero puede pasar por la energía o por falta de frescura en las piernas. Al final del día la diferencia está en la energía. Han sido más agresivos y no hemos podido regresar al partido por la falta de acierto". Y recordaba que ya advirtió de la dificultad del grupo.