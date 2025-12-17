Alfonso Herrero: "Es más importante que el club de pasos cortos y firmes antes que intentar correr"

El Málaga ha querido cerrar la semana previa al último partido del año, el encuentro del domingo frente al Almería (14h.), con una atención a medios por parte de ocho jugadores del equipo. En Onda Deportiva Málaga hemos estado con Alfonso Herrero, el portero blanquiazul, capitán del equipo, que sumaba recientemente 100 partidos con el camiseta del equipo malagueño.

"Fue muy bonito, sobre todo el recoger la camiseta con los compañeros detrás, han sido dos años y medio muy frenéticos, de muchas emociones. Me siento como en mi casa". "Hay margen de tirar para arriba cien por cien, estoy convencido de que este equipo va a seguir dando pasos adelante".

"La victoria de Albacete es importante por romper dinámicas, muy positiva de cara a la confianza para lo que viene, romper con esos malos minutos que nos estaba costando", nos cuenta el portero toledano, quien aseguraba estar "con ilusión de cara al partido del domingo" para poder acabar bien el 2025, y reconoce, que esta temporada le estaba "costando más".

El fútbol tiene estas cosas, los malos resultados llevan a estas situaciones, menciona sobre el cambio de entrenador, y la realidad es que estamos bien, en un periodo de adaptación, de unión, y sobre todo que las sensaciones se mantengan, que el parón sirva para coger pilar y seguir. Para mí es más importante que el club de pasos cortos y firmes antes que intentar correr, el éxito está ahí y más teniendo en cuenta dónde está el club".