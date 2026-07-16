GASTRONOMÍA

La Zambra convierte el verano en una sucesión de planes con gastronomía, música y cine al aire libre

Con la llegada del verano, La Zambra Resort despliega una programación pensada para disfrutar de las largas tardes y noches de la Costa del Sol. Gastronomía, música en directo, cine al aire libre y nuevas propuestas culinarias convierten al resort en uno de los destinos lifestyle imprescindibles de la temporada, tanto para huéspedes como para quienes buscan disfrutar de una velada diferente en un entorno privilegiado entre Málaga y Marbella.

Isabel Naranjo

Malaga |

GAstronomia
La Zambra convierte el verano en una sucesión de planes con gastronomía, música y cine al aire libre | www.ondacero.es

Noches Mediterráneas

Los sábados, el restaurante Palmito celebra sus Noches Mediterráneas, una propuesta que fusiona gastronomía y tradición andaluza en un entorno privilegiado con vistas a la Sierra de Mijas, los jardines y las piscinas del resort.

Los comensales podrán degustar la carta habitual del restaurante durante toda la velada y, a partir de las 20:30 horas, descubrir una selección de platos especiales fuera de carta, creados exclusivamente para la ocasión, mientras un espectáculo de flamenco en directo pone la banda sonora a la noche.

Y para quienes prefieran una velada más íntima, Picador también ofrecerá cada sábado música en directo con guitarra española, creando un ambiente más pausado para acompañar su cocina tradicional andaluza reinterpretada con un toque contemporáneo.

Noches Mediterráneas

Los sábados, el restaurante Palmito celebra sus Noches Mediterráneas, una propuesta que fusiona gastronomía y tradición andaluza en un entorno privilegiado con vistas a la Sierra de Mijas, los jardines y las piscinas del resort.

Los comensales podrán degustar la carta habitual del restaurante durante toda la velada y, a partir de las 20:30 horas, descubrir una selección de platos especiales fuera de carta, creados exclusivamente para la ocasión, mientras un espectáculo de flamenco en directo pone la banda sonora a la noche.

Y para quienes prefieran una velada más íntima, Picador también ofrecerá cada sábado música en directo con guitarra española, creando un ambiente más pausado para acompañar su cocina tradicional andaluza reinterpretada con un toque contemporáneo.

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