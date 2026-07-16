La Zambra convierte el verano en una sucesión de planes con gastronomía, música y cine al aire libre

Noches Mediterráneas

Los sábados, el restaurante Palmito celebra sus Noches Mediterráneas, una propuesta que fusiona gastronomía y tradición andaluza en un entorno privilegiado con vistas a la Sierra de Mijas, los jardines y las piscinas del resort.

Los comensales podrán degustar la carta habitual del restaurante durante toda la velada y, a partir de las 20:30 horas, descubrir una selección de platos especiales fuera de carta, creados exclusivamente para la ocasión, mientras un espectáculo de flamenco en directo pone la banda sonora a la noche.

Y para quienes prefieran una velada más íntima, Picador también ofrecerá cada sábado música en directo con guitarra española, creando un ambiente más pausado para acompañar su cocina tradicional andaluza reinterpretada con un toque contemporáneo.

Noches Mediterráneas

Los sábados, el restaurante Palmito celebra sus Noches Mediterráneas, una propuesta que fusiona gastronomía y tradición andaluza en un entorno privilegiado con vistas a la Sierra de Mijas, los jardines y las piscinas del resort.

Los comensales podrán degustar la carta habitual del restaurante durante toda la velada y, a partir de las 20:30 horas, descubrir una selección de platos especiales fuera de carta, creados exclusivamente para la ocasión, mientras un espectáculo de flamenco en directo pone la banda sonora a la noche.

Y para quienes prefieran una velada más íntima, Picador también ofrecerá cada sábado música en directo con guitarra española, creando un ambiente más pausado para acompañar su cocina tradicional andaluza reinterpretada con un toque contemporáneo.