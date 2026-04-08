La XVIII edición del Reviso Flamenco de Almáchar arranca este sábado con Mari Peña al cante y Antonio Moya a la guitarra

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, alcalde de Almáchar y la presidenta de la Asociación Amigos del Flamenco, María José Martín y la vocal de la Junta Directiva, Aroa Palma, han presentado esta mañana el cartel de la XVIII edición del Reviso Flamenco que comenzará este sábado 11 de abril.

“El Reviso Flamenco es una cita ineludible para los amantes del flamenco y una fecha señalada en el calendario cultural malagueño. Almáchar ha sabido mantener la uva pasa moscatel de Alejandría como el flamenco. Las tradiciones populares, fiestas y costumbres perviven en Almáchar y las muestran en las diferentes actividades que programan a lo largo del año”, ha destacado Martín felicitando al Ayuntamiento “por ser velador de cultivos ancestrales y de un arte tan nuestro como el flamenco, ambos con reconocimientos de la Unesco”.

“Gracias también a la Asociación Cultural Amigos del Flamenco de Almáchar por el trabajo que desarrollan a lo largo del año para que puedan disfrutar de buenos artistas los amantes del flamenco en la Axarquía; y por darle escenario a nuestros artistas”, ha finalizado el presidente de la institución comarcal.

“Como alcalde, es un honor para mí presentar una nueva edición del XVIII Reviso Flamenco de Almáchar, una cita ya imprescindible en nuestro calendario cultural y un reflejo del compromiso de este Ayuntamiento con nuestras tradiciones y con el arte”, ha afirmado Antonio Yuste que ha comenzado su intervención haciendo “un reconocimiento muy especial a la Peña Amigos del Flamenco de Almáchar, auténtico motor de este evento. Su dedicación, su esfuerzo constante y su amor por el flamenco hacen posible que, año tras año, este reviso siga creciendo y manteniendo un nivel artístico de gran calidad”. “Son, sin duda, un ejemplo de compromiso con la cultura y con nuestro pueblo”, ha añadido.

Asimismo, el regidor ha agradecido “de corazón” que esta edición esté dedicada a la memoria de Manuel España Villalba, “conocido por todos como Villalba, vecino de Almáchar y pintor que supo reflejar como nadie los rincones, la luz y el alma de nuestro pueblo”. “Con este homenaje, mantenemos viva su memoria y su legado”, ha apostillado.

Sobre este ciclo de flamenco, el alcalde ha hecho mención “al gran nivel que nos ofrecerán cante, guitarra y baile en su máxima expresión”. Asimismo, ha agradecido la colaboración de todas las entidades y patrocinadores “que contribuyen a que este evento sea una realidad”.

Yuste ha finalizado invitado “a todos los vecinos, vecinas y visitantes a que nos acompañen y disfruten de este encuentro con el flamenco, una manifestación artística que forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio”.

La vocal de la Junta Directiva de la Asociación Amigos del Flamenco, Aroa Palma ha hecho referencia al décimo octavo aniversario de este festival de flamenco que “se ha convertido en un referente cultural que, año tras año, ha sabido crecer, madurar y afianzarse sin perder su esencia”. “Hablar hoy del Reviso Flamenco es hablar de compromiso con la cultura, de respeto por la tradición y de una clara apuesta por la proyección del flamenco como seña de identidad de nuestro territorio”, ha agregado recordando que el flamenco es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

“El Reviso Flamenco nace precisamente con ese objetivo: proteger, difundir y dignificar este arte, ofreciéndole un espacio donde tradición y actualidad”, ha destacado la también concejal del Ayuntamiento de Almáchar quien ha recordado su vínculo con la uva pasa moscatel, de hecho, el reviso hace referencia al fruto de mayor calidad.

Palma también ha querido hacer mención al cartel anunciador de esta edición “una obra cargada de simbolismo y sensibilidad de Iván Lozano España que ha logrado una magnífica fusión entre los elementos propios del flamenco y la obra de Manuel España Villalba, artista almachareño que falleció demasiado joven, pero cuyo legado artístico sigue muy presente”.

La presidenta de la Asociación Amigos del Flamenco ha sido la encargada de explicar el programa que comenzará el sábado 11 con la entrega del Pin de Oro que este año recae en Ramón Soler, “flamencólogo, escritor, histoiriador y socio de la Peña. Es un colaborador fundamental para nosotras y por eso queremos reconocer su labor”, ha explicado Martín. Previamente habrá un homenaje a Manuel Villalba. El cartel de este año lo abrirá la cantaora Mari Peña acompañada de Antonio Moya a la guitarra. “Son dos utreranos con un flamenco muy puro, que han conservado los cantes de su tierra y que transmiten mucho sentimiento desde el escenario”, ha asegurado la presidenta de la asociación.

“Como todos los años, hemos querido confeccionar un programa variado y que llegue a todo el mundo, Por eso, para esta segunda noche, hemos pensado en un espíritu joven con Sandra Carrasco y David de Arahal que aunque también beben de la pureza del flamenco, suenan ya con un aire más renovado y moderno”, ha resaltado Martín.

Así, sábado 25 actuará Sandra Carrasco al cante y David de Arahal a la guitarra. El segundo espectáculo correrá a cargo del Cuadro Flamenco de María Montaño con Juan Benjumea a la guitarra, Manuel Peralta al cante y Lolo Heredia a la percusión, “dando como siempre oportunidad a nuevos artistas”.

Ambas noches estarán presentadas y guiadas por María España y Natalia Cisneros. Los espectáculos tendrá lugar en la Casa de la Cultura a las 22:00 horas. El precio para los socios de la Asociación Cultural Amigos del Flamenco de Almáchar es de cinco euros y ocho para los que no lo son.

“Ambas noches van a ser muy espectaculares y emotivas, y por ellas, trabajamos todo el año”, ha concluido la presidenta quien este año además ha anunciado que este año las entradas incluyen un marcapágina recordatorio con un cuadro de Manolo Villalba

La presidente asociación ha agradecido la colaboración de todos los patrocinadores, “ya que sólo con trabajo no se consigue, necesitamos el dinero para llevarlo a cabo”. “ Invitar a todo el mundo a disfrutar del flamenco, no sólo es ver y escuchar, es vivir emociones”, ha concluido.