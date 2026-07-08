XVII Edición Andalucía Management 2026: “Liderar lo imprevisible”

Desde su fundación en 2010, Andalucía Management se ha consolidado como un punto de referencia para analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en un entorno económico, tecnológico, geopolítico y social complejo.

El próximo 3 de diciembre de 2026 celebrará su decimoséptima edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga bajo el lema "Liderar lo imprevisible".

Un año más, ofrecerá a los asistentes herramientas y nuevas perspectivas para afrontar algunos de los grandes desafíos de las organizaciones actuales: desenvolverse en mercados que se reconfiguran constantemente por la inestabilidad geopolítica y el nuevo escenario económico global, gestionar equipos en entornos cambiantes y responder con agilidad ante situaciones cada vez más complejas.

En sus sucesivas ediciones ha reunido a algunas de las voces más influyentes del pensamiento empresarial, económico y tecnológico, convirtiéndose en un espacio de encuentro donde comprender los cambios que afectan al tejido productivo y descubrir las estrategias más eficaces con las que responder a ellos.

Este año reunirá a destacados ponentes como Natalia Gironella, Josu Ugarte, Fidel Sendagorta, José Carlos Díez, Juan Iturri, Pilar Jericó, Néstor Guerra y Ousman Umar, para analizar las tendencias que definirán el futuro de los negocios.

Andalucía Management 2026 pondrá el foco en las capacidades que hoy distinguen a los líderes más eficaces: decidir con criterio en escenarios de incertidumbre, anticipar tendencias, impulsar la adaptación de sus equipos y transformar la complejidad en una ventaja competitiva.

Durante la jornada se entregarán los Premios Andalucía Management 2026, que reconocen la excelencia empresarial andaluza en las categorías de Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social, distinguiendo a compañías que contribuyen al progreso económico y social de la región.

Fiel a su vocación de foro de encuentro para el ecosistema empresarial, Andalucía Management combinará el contenido de alto nivel con amplios espacios de networking. Los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar ideas, generar sinergias y fortalecer relaciones profesionales durante los distintos momentos de la jornada, desde los coffee breaks, el aperitivo o en el almuerzo.

Este evento cuenta con el patrocinio de Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Diglo, Sage, TREICO Grupo Manolet, Orange, BCD Travel y Mapfre, y con la colaboración de Ciudad de Málaga, ESIC University - EIG Education y Diputación Provincial de Málaga. Los medios de comunicación oficiales son Málaga Hoy y Onda Cero.

Las inscripciones para participar en esta XVII edición ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la página web oficial de Andalucía Management.