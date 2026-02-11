El XIV Málaga Clásica recorre la potencia creativa de Leipzig, Nueva York, París, Viena y Madrid

Málaga Clásica hace parada en su XIV edición en cinco grandes núcleos urbanos en los que se escribieron capítulos clave de la creación musical de las edades Moderna y Contemporánea. Leipzig, Nueva York, París, Viena y Madrid fueron en distintos momentos de la historia centros neurálgicos desde los que se desarrollaron y divulgaron algunos de los más importantes movimientos artísticos de la música clásica. Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen, los dos codirectores del Festival Internacional de Música de Cámara, han recogido y sintetizado ese legado con un programa titulado Metrópolis que se desarrollará del 25 al 31 de mayo en los teatros Cervantes y Echegaray. El Ayuntamiento de Málaga organiza esta edición 2026, en la que vuelven a colaborar la Fundación ”la Caixa” y el Hotel del Pintor.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha acompañado esta mañana a Reina y Nilsen en la presentación del XIV Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica. La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación ”la Caixa”, Juan Carlos Barroso, y la directora comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, Carmen González, han estado presentes en la rueda de prensa, en la que se ha vuelto a destacar la importancia de una cita que ha ubicado la capital de la Costa del Sol en el mapa internacional de la música de cámara.

Metrópolis pondrá el foco en cinco conciertos temáticos a Leipzig durante el Barroco y el Romanticismo; Nueva York como ciudad de acogida del talento europeo y a la vez polo en el que se forjó la música clásica estadounidense; París en su papel de centro del mundo en la ‘belle époque’ y testigo del nacimiento del Impresionismo musical y de una de sus reacciones, la encabezada por el grupo Les Six; Viena, capital imperial en la que se dio forma a lo más granado del Clasicismo y también del Romanticismo, y Madrid, atractor de compositores italianos en su corte, escenario del nacimiento de la zarzuela y punto clave en el desarrollo del nacionalismo musical español. Catorce solistas de talla internacional intervendrán en ese trayecto. Y como es habitual, Málaga Clásica apoyará a los más jóvenes instrumentistas de la tierra haciéndolos participar en las dos sesiones previas del apartado formativo Talentos.

Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen lideran un equipo de jóvenes y prestigiosos instrumentistas y cantantes internacionales. La violinista rusa Liana Gourdjia y el violinista polaco Robert Kowalski; la viola canadiense Eleanor Kendra James y el cubano Lesster Frank Mejías Ercia; el violonchelista español David Apellániz y el germano-español Adolfo Gutiérrez; los pianistas Antonio Ortiz (malagueño), Natalia Kuchaeva (rusa) y Josu de Solaun (hispanoestadounidense); la soprano noruega Susanne Hvinden Hals y su compatriota el tenor Nils Georg Nilsen, y el clarinetista gaditano Rafael García actuarán junto a Reina y Nilsen en los cinco conciertos temáticos.

Las entradas para el XIV Málaga Clásica, Metrópolis, se pueden adquirir desde las 18.00 horas de hoy en todos los canales de Málaga Procultura. Los conciertos del Teatro Echegaray tienen un precio único de 15 euros, mientras que la entrada para la clausura en el Cervantes vale 20 euros. Aquellos espectadores que compren butacas para todos los conciertos del Festival obtendrán un descuento del 10% del importe. Todas las sesiones comenzarán a las 20.00 horas salvo la clausura en el Cervantes, que empezará a las 19.00 h. La entrada a las dos sesiones de Talentos será por invitación (2 por persona): estarán disponibles en taquillas e Internet desde las 11.00 h del viernes 22 de mayo.

Los cinco conciertos principales:

El Teatro Echegaray abrirá el lunes 25 y el martes 26 de mayo para el aperitivo de los dos recitales de Talentos, y acogerá del miércoles 27 al sábado 30 los cuatro primeros conciertos principales de Metrópolis. La edición 2026 se clausurará en el Teatro Cervantes el domingo 31.

El primer concierto temático, el miércoles 27, visitará Leipzig, ciudad alemana en la que Johann Sebastian Bach fue nombrado en 1723 ‘Thomaskantor’ y director musical de sus principales iglesias. Bach residió en la ciudad sajona hasta su muerte en 1750, y fue allí donde compuso gran parte de su obra coral, incluidas numerosas cantatas, la Pasión según San Mateo o la Misa en sí menor. La velada incluirá además partituras de ilustres compositores del Romanticismo o Posromanticismo que compusieron, estudiaron o fueron docentes allí, como Grieg, Schumann, Mendelssohn o Mahler.

La sesión del jueves 28 toma el pulso a la vitalidad de Nueva York como ciudad de acogida de talento. Allí recalaron en la fase final de sus carreras compositores como el ruso Rachmaninov o el húngaro Bartók, en Broadway estrenó sus operetas Sigmund Romberg, judío nacido en el Imperio austrohúngaro y pronto afincado en Manhattan, y en sus calles se forjó la música clásica estadounidense, como así lo atestiguan las carreras de Aaron Copland o recientemente William Bolcom.

La Ciudad de la Luz, epicentro cultural del mundo en la transición entre el siglo XIX y el XX, será la protagonista del concierto del viernes 29. París fue el testigo del nacimiento del Impresionismo musical con Fauré y Debussy, acogió a autores románticos como César Frank, excéntricos y originales como Erik Satie o neoclásicos como el integrante de Les Six Francis Poulenc, y recibió el genio de muchos otros, caso de Giuseppe Verdi, que estrenó en sus teatros óperas como Don Carlos, Jérusalem o Las vísperas sicilanas.

Viena ha ocupado en diferentes momentos históricos un lugar privilegiado y esencial en el desarrollo de la música clásica. La velada del sábado 30 mostrará la efervescencia de la capital imperial, en la que Wolfgang Amadeus Mozart compuso muchas de las grandes obras maestras del Clasicismo y donde se desarrollaron diferentes fases del Romanticismo musical con Brahms y Richard Strauss. Las operetas de Franz Lehár, húngaro afincado en Viena, también mostrarán en Metrópolis el perfil refinado y moderno de la ciudad centroeuropea.

El domingo 31 se clausura en el Teatro Cervantes la edición 2026 con una extensa panorámica de la música concebida en nuestra capital. Sus respectivas estancias en la corte de Madrid permitieron al compositor barroco napolitano Domenico Scarlatti escribir sus célebres sonatas y al toscano Luigi Boccherini desarrollar su estilo galante, presente en Málaga Clásica en la reconocida obra La musica notturna delle strade di Madrid. La ciudad castellana también fue el corazón de la zarzuela, representada aquí por José Serrano y el dúo Soutullo y Vert, y un espacio clave para el desarrollo del nacionalismo musical español, que Metrópolis representará a través de las figuras de Manuel de Falla, Joaquín Turina, Jesús de Monasterio y Enrique Granados. Una obra del director de orquesta y compositor madrileño Antonio Moya Casado completará el repertorio del día.

Como es habitual en este encuentro anual con la música de cámara, los conciertos temáticos tendrán el anticipo de las actividades didácticas de Talentos: una selección de jóvenes músicos participará en el festival el lunes 25 y martes 26 de mayo y algunos de ellos recibirán clases magistrales. La sesión del martes 26, titulada Metrópolis en vivo, será muy especial, pues permitirá a estos ‘talentos’ compartir el escenario del Echegaray con los solistas de Málaga Clásica para interpretar obras de compositores malagueños y actuales. La información para los aspirantes a las actividades de Talentos estará disponible en el correo secretaria.malagaclasica@gmail.com y en el teléfono 699 067 452. Las entradas para las dos veladas serán por invitación (2 por persona), disponibles en taquillas e Internet desde las 11.00 h. del viernes 22 de mayo.