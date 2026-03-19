Vithas Málaga impulsa la formación médica de alta especialización con el II Curso de Actualización en Patología de Columna Cervical

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga acogió hace unos días la segunda edición del Curso de Actualización en Patología de Columna Cervical. El evento formativo fue organizado y dirigido por el Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez, director de la Unidad de Cirugía Robótica Espinal de Vithas Málaga y del Instituto de Neurociencias Vithas, quien volvió a congregar a un multidisciplinar y experimentado claustro de ponentes.

El curso tuvo como objetivos principales la actualización de conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de la patología cervical, la mejora de la capacidad de valoración clínica, la interpretación de pruebas complementarias y el diagnóstico diferencial, así como la optimización en la toma de decisiones terapéuticas en patología degenerativa, traumática y mielopatía cervical. La colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha permitido nuevamente ofrecer un espacio de encuentro y aprendizaje de alto nivel para los especialistas, quienes contaron con un claustro de ponentes integrado, entre otros, por figuras reconocidas en el campo de la neurocirugía, la neurofisiología o el diagnóstico radiológico como los doctores Ignacio Álvarez, Cinta Arráez, Antonio Carrasco, Laura Cerro, Miguel Domínguez, Victoria Fernández, Luis de Miguel, Federico Narváez y Alberto Urbaneja.

Durante las sesiones, se abordaron diversas temáticas cruciales para el manejo de las afecciones de la columna cervical. Los expertos participantes analizaron el enfoque clínico y el diagnóstico radiológico de la patología cervical, las lesiones de naturaleza vascular y el diagnóstico neurofisiológico. Asimismo, se profundizó en el diagnóstico diferencial de condiciones como la hernia discal, el síndrome del túnel carpiano y el síndrome del desfiladero torácico, y se discutieron las opciones de tratamiento para la hernia discal cervical (vía anterior y posterior) y la mielopatía cervical, además de la patología traumática de la columna.

El Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez, director del Instituto de Neurociencias Vithas, destacó “la importancia de la constante actualización en un campo tan especializad” y recordando que “es fundamental que los profesionales médicos mantengamos una actualización constante en patologías tan complejas como las de columna cervical, e iniciativas como este curso nos permiten compartir los últimos avances y asegurar la mejor atención a nuestros pacientes".

Innovación en patologías neurológicas

Lanzado en 2023, el Instituto de Neurociencias Vithas (INV) integra a líderes de las neurociencias en España para abordar de forma transversal y en red los problemas neurológicos, desde un punto de vista médico, quirúrgico y sociosanitario en todas las etapas de la vida del paciente.

Este modelo asistencial innovador, transversal a toda la red de 22 hospitales Vithas, está compuesto por unidades punteras y altamente especializadas, donde se compagina una asistencia de excelencia holística con la tecnología de última generación, la investigación traslacional y la docencia.

Las principales áreas de especialización del INV giran en torno a patologías como los accidentes cerebrovasculares (tanto isquémicos como hemorrágicos); las lesiones traumáticas cerebrales y de médula espinal (conmociones cerebrales, hematomas intracraneales, fracturas de columna, etc.); epilepsia, enfermedades neurodegenerativas (alzhéimer, párkinson, ELA, etc.) y tumores cerebrales y de médula espinal (tanto benignos como malignos).