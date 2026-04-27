Vincci Larios Diez 4* se suma a La Noche en Blanco de Málaga con un menú especial y un cóctel inspirado en el grupo musical Oasis

Para esta edición, el restaurante del hotel invita a vivir la experiencia de La Noche en Blanco a través de una serie de platos pensados para acompañar el ritmo de la ciudad durante esta velada especial. El menú “El futuro se escribe con música”, está concebido para disfrutar de la cocina de temporada del Taller de Larios 10, en un entorno que conecta con el dinamismo cultural de la ciudad.

La propuesta arranca con un aperitivo “Primer Beat”, un gazpacho de frutos rojos con aire de albahaca y crujiente de quinoa, seguido del entrante “Armonía Verde”, un tartar de aguacate, manzana ácida y pepino con emulsión de lima, hierbas frescas y polvo de aceituna negra. Como plato principal, el comensal podrá elegir entre dos opciones bajo el concepto “Improvisación”: la “Melodía del Mar”, con lomo de lubina a baja temperatura, velouté de hinojo, gel de cítricos y microvegetales; o el “Ritmo de la Tierra”, una carrillada de ternera con reducción de vino dulce de Málaga, puré de boniato especiado y chips de plátano. El menú concluye con el postre “Crescendo Dulce”, un mousse de chocolate negro y maracuyá con crumble de cacao y helado de vainilla ahumada.

Como complemento a esta propuesta, el establecimiento presenta también un cóctel diseñado específicamente para la ocasión: una creación inspirada en la canción Champagne Supernova de Oasis, que combina una estética musical y futurista con un carácter elegante y evocador.

El cóctel, de perfil refrescante, incorpora ginebra, zumo de lima o limón, sirope simple, un toque de miel y cava bien frío, finalizado con piel de cítrico. El resultado es una propuesta equilibrada, con matices cítricos y un punto sutilmente dulce, pensada para acompañar la noche con un aire “cósmico” y sofisticado.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la apuesta de Vincci Hoteles por integrarse en la vida cultural de los destinos en los que opera, ofreciendo experiencias que conectan con el entorno y enriquecen la estancia tanto de huéspedes como de visitantes locales.