CULTURA

Valery Katsuba aborda el viaje, el vínculo emocional y el esfuerzo del cuerpo en ‘Realismo romántico II

La Colección del Museo Ruso ha presentado este miércoles ‘Valery Katsuba. Realismo romántico II (2000–2026)’, segunda parte del proyecto expositivo dedicado al fotógrafo bielorruso afincado en Madrid. Tras una primera entrega que mostraba un amplio conjunto de trabajos, esta nueva exposición propone un recorrido articulado a través de tres líneas temáticas: el viaje, el vínculo emocional y el cuerpo sometido al esfuerzo.

Isabel Naranjo

Madrid |

Exposición
Valery Katsuba aborda el viaje, el vínculo emocional y el esfuerzo del cuerpo en ‘Realismo romántico II | www.ondacero.es

Comisariada por Sebastià Mascaró y Valery Katsuba, la muestra reúne una selección de fotografías realizadas entre 2000 y 2026 en las que el artista continúa desarrollando su particular universo visual. Según Mascaró, Katsuba actúa como un “cartógrafo de lo sensible”, trazando un recorrido que atraviesa geografías y conexiones, donde la experiencia del viaje, la cercanía emocional y la dimensión física del esfuerzo “se entrelazan de manera inseparable”.

A la presentación de la exposición, en la que colabora la Fundación ”la Caixa”, han asistido Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga; Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales; el artista de la exposición y co-comisario, Valery Katsuba; el co-comisario Sebastià Mascaró; Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación ”la Caixa”; y Enrique Sánchez, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga.

Cuba

La primera línea presente en la muestra es ‘Realismo romántico. Cuba’, proyecto realizado en La Habana en 2023 y con el que Valery Katsuba prolonga la relación entre los modelos clásicos y contemporáneos que ya había desarrollado previamente en ciudades como Madrid, Ciudad de México y San Petersburgo. Será la primera vez que se muestre en España tras su estreno en la Bienal de La Habana en 2025.

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