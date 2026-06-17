Valery Katsuba aborda el viaje, el vínculo emocional y el esfuerzo del cuerpo en ‘Realismo romántico II

Comisariada por Sebastià Mascaró y Valery Katsuba, la muestra reúne una selección de fotografías realizadas entre 2000 y 2026 en las que el artista continúa desarrollando su particular universo visual. Según Mascaró, Katsuba actúa como un “cartógrafo de lo sensible”, trazando un recorrido que atraviesa geografías y conexiones, donde la experiencia del viaje, la cercanía emocional y la dimensión física del esfuerzo “se entrelazan de manera inseparable”.

A la presentación de la exposición, en la que colabora la Fundación ”la Caixa”, han asistido Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga; Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales; el artista de la exposición y co-comisario, Valery Katsuba; el co-comisario Sebastià Mascaró; Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación ”la Caixa”; y Enrique Sánchez, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga.

Cuba

La primera línea presente en la muestra es ‘Realismo romántico. Cuba’, proyecto realizado en La Habana en 2023 y con el que Valery Katsuba prolonga la relación entre los modelos clásicos y contemporáneos que ya había desarrollado previamente en ciudades como Madrid, Ciudad de México y San Petersburgo. Será la primera vez que se muestre en España tras su estreno en la Bienal de La Habana en 2025.