Las urgencias atendidas por International HM Hospitales en la provincia de Málaga registran un incremento del 10% durante 2025

Los datos registrados durante 2025 por International HM Hospitales en la provincia de Málaga consolidan su posición de referencia en la atención a pacientes extranjeros. A este respecto, un dato relevante es que el pasado año el Servicio de Urgencias de los tres hospitales con los que el Grupo cuenta en la provincia, incrementó la atención de pacientes internacionales más de un 10% respecto a 2024, llegando a alcanzar más de 3.400 consultas. Asimismo, las estancias hospitalarias aumentaron y la atención de pacientes internacionales incrementó casi un 18%. A estas cifras habría que sumar también las más de 1.900 consultas externas.

Los turistas de larga estancia, aquellos que permanecen en nuestro país durante 6 y 8 meses, siguen siendo los principales pacientes de International HM Hospitales. Pero no los únicos, les siguen cruceristas, estudiantes y expatriados.

“Las especialidades más demandas por parte del paciente extranjero que acude a nuestros hospitales son traumatología, cardiología, oftalmología, otorrinolaringología y cirugía general, entre otras; y cada año recibimos un importante número de pacientes que acuden durante sus vacaciones a nuestro Servicio de Urgencias”, afirma Sandra Regaña, directora de International HM Hospitales en Málaga.

Más de 100 nacionalidades

Durante 2025 pasaron por los centros de HM Hospitales en Málaga pacientes de 100 nacionalidades diferentes. Un año más lideraron en volumen Países Bajos, seguido de Reino Unido, Alemania, Irlanda, Suecia y Noruega.

Excelencia en la atención al paciente internacional

HM Hospitales ofrece al paciente internacional una oferta asistencial del más alto nivel. El Grupo cuenta en la provincia de Málaga con tres hospitales: el Hospital HM Málaga, el Hospital HM Gálvez, y el Hospital Internacional HM Santa Elena (en Torremolinos).

International HM Hospitales coordina junto al equipo médico la gestión de los casos médicos de una manera personalizada e integral, sean de pacientes expatriados, o que aún se encuentran en sus países de origen y desean ser atendidos en nuestros hospitales.

Los centros ofrecen un servicio multidisciplinar y multicultural, teniendo en cuenta las particularidades culturales del paciente internacional, pudiendo de esta forma ofrecer un trato personalizado y cercano en varios idiomas, entre los que se encuentran: inglés, holandés, francés, alemán, sueco, noruego, finés, ruso e italiano.

"Los pacientes internacionales valoran muy positivamente no solo la calidad de nuestra amplia red asistencial en la provincia de Málaga, sino también el trato humano y cercano que reciben por parte del equipo y de todos los profesionales implicados", explica Sandra Regaña. "Además de garantizar una atención sanitaria de excelencia, ofrecemos un acompañamiento integral en su idioma, que incluye servicio de traducción, gestión de trámites médicos y administrativos, e incluso la coordinación de aspectos logísticos como vuelos de regreso, alojamiento para familiares o transporte, para que puedan centrarse únicamente en su recuperación con total tranquilidad", añade.