La corbeta alemana GNEISENAU muestra sus secretos en el Palmeral de las Sorpresas

Según el Cónsul de Alemania en Málaga, Franko Stritt Grohe, esta actividad ‘supone una magnífica oportunidad para conocer en detalle un acontecimiento que marcó las relaciones entre la ciudad y Alemania durante todo el siglo XX’. Fernando Frühbeck, presidente de la asociación empresarial alemana en Andalucía Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA), valora por su parte ‘la importancia de poner en valor la respuesta del pueblo malagueño y la comunidad alemana existente en Málaga desde finales del siglo XVIII a través de esta exposición.’

Una vez finalizada, los paneles serán enviados a centros educativos de la provincia para su exhibición entre el alumnado de los mismos. Esta exposición ha sido organizada por el Consulado de Alemania en Málaga y la asociación Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA) con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Málaga y la Autoridad Portuaria de Málaga y el patrocinio de Allianz Seguros, Fundación Unicaja y Fundación Colegio Alemán de Málaga y la colaboración de numerosas empresas y entidades locales y alemanas con sede en Andalucía, entre las que se encuentran AlboránPlus, Bühler and Partners, Cementerio Inglés de Málaga, Cluster Marítimo Marino de Andalucía, Colegio Alemán de Málaga, Fernando Frühbeck Abogados, Fundación Málaga CF, Kanzlei am Platz, Málaga CF, Málaga Port, Prima Rent, Phytobiotics, Rindus, Real Club Mediterráneo de Málaga, Hermandad del Sepulcro, Sidetour y Zegrí.

La exposición ha sido coordinada por la historiadora Ana Resurrección Navarro García con el diseño de cantelidesign y el asesoramiento histórico de Salvador Jiménez Morales.