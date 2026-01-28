Con motivo del 125 aniversario del naufragio de la corbeta alemana Gneisenau en aguas del puerto de Málaga

La corbeta alemana GNEISENAU muestra sus secretos en el Palmeral de las Sorpresas

El Palmeral de las Sorpresas del Puerto de Málaga acoge hasta 27 de febrero de 2026, la organización de la exposición callejera se enmarca en el conjunto de actividades organizadas con motivo del 125 aniversario del naufragio de la corbeta alemana Gneisenau en aguas del puerto de Málaga. La exposición está formada por 12 paneles en los cuales se explicarán tanto las características del buque como los hechos relacionados con el naufragio y la respuesta del pueblo malagueño. También mostrarán imágenes y documentos inéditos del rescate y su repercusión en la prensa internacional, la riada de 1907 y la inauguración del Puente de los Alemanes.

Según el Cónsul de Alemania en Málaga, Franko Stritt Grohe, esta actividad ‘supone una magnífica oportunidad para conocer en detalle un acontecimiento que marcó las relaciones entre la ciudad y Alemania durante todo el siglo XX’. Fernando Frühbeck, presidente de la asociación empresarial alemana en Andalucía Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA), valora por su parte ‘la importancia de poner en valor la respuesta del pueblo malagueño y la comunidad alemana existente en Málaga desde finales del siglo XVIII a través de esta exposición.’

Una vez finalizada, los paneles serán enviados a centros educativos de la provincia para su exhibición entre el alumnado de los mismos. Esta exposición ha sido organizada por el Consulado de Alemania en Málaga y la asociación Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA) con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Málaga y la Autoridad Portuaria de Málaga y el patrocinio de Allianz Seguros, Fundación Unicaja y Fundación Colegio Alemán de Málaga y la colaboración de numerosas empresas y entidades locales y alemanas con sede en Andalucía, entre las que se encuentran AlboránPlus, Bühler and Partners, Cementerio Inglés de Málaga, Cluster Marítimo Marino de Andalucía, Colegio Alemán de Málaga, Fernando Frühbeck Abogados, Fundación Málaga CF, Kanzlei am Platz, Málaga CF, Málaga Port, Prima Rent, Phytobiotics, Rindus, Real Club Mediterráneo de Málaga, Hermandad del Sepulcro, Sidetour y Zegrí.

La exposición ha sido coordinada por la historiadora Ana Resurrección Navarro García con el diseño de cantelidesign y el asesoramiento histórico de Salvador Jiménez Morales.

