La Universidad aporta un impacto económico cercano a los 800 millones de euros en la provincia

Universidad de Málaga genera una actividad económica anual de 789 millones de euros en la provincia, lo que representa el 2,11% del Producto Interior Bruto (PIB) malagueño. Así lo refleja el informe ‘Impacto Económico-Social de la Universidad de Málaga’, presentado ayer por el rector, Teodomiro López, y el catedrático de Economía Aplicada y presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez.

Durante su presentación, el rector agradeció a la Fundación Unicaja la iniciativa y elaboración del estudio, que, según sus palabras, permite visualizar con datos “objetivos, medibles y contrastables” cómo la institución devuelve a la sociedad multiplicado cada euro que recibe. En la misma línea, destacó que el informe, dirigido por el catedrático de Contabilidad Pública Daniel Carrasco, demuestra de manera clara que la Universidad de Málaga "no es un gasto, sino una inversión sólida, necesaria y rentable” para el presente y el futuro de Málaga.

Un estudio que da respuesta a “una laguna de conocimiento”, según señaló José Manuel Domínguez, al ofrecer por primera vez cifras precisas sobre el impacto económico y social de la UMA en la provincia, y que permite visualizar su papel como "motor clave del desarrollo regional”.