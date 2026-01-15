La Unión Cívica del Sur pretende fomentar el entendimiento entre Málaga y el resto de Andalucía

La Unión Cívica del Sur CIVISUR, es una sociedad civil comprometida con el desarrollo y la cooperación entre las regiones de Andalucía. El principal fundamento es la creencia en la fuerza de la Sociedad Civil ejercida a través de su trabajo y colaboración con instituciones públicas y privadas., con el objetivo de promover proyectos que impulsen el crecimiento económico, social y cultural en Andalucía.

Desde su fundación en el año 2015, CIVISUR se entiende como un puente entre distintos sectores, facilitando el diálogo, la investigación y la acción conjunta para afrontar los desafíos actuales y futuros de la región. Se entiende la colaboración y la innovación como los principales argumentos para construir un entorno más próspero, sostenible e inclusivo.

CIVISUR fomenta el entendimiento, la cooperación y el desarrollo entre las ciudades de Málaga y Sevilla, así como el resto de Andalucía, mediante la creación de puentes entre la sociedad civil, instituciones públicas y privadas.