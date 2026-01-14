Airzone e Iberdrola suscriben un acuerdo para una mejor gestión del consumo energético en los hogares

La empresa malagueña Airzone e Iberdrola han suscrito un acuerdo que conecta con una preocupación presente en la conversación social: cómo los hogares pueden entender y gestionar mejor su consumo energético en un contexto de precios elevados y de mayor conciencia ambiental. Airzone es una compañía nacida en Málaga que ha sido pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el control del consumo energético en el hogar.

Para hablar de esta importante alianza, contactamos con Antonio Mediato, fundador y director general de Airzone, que nos va a explicar qué margen real tienen los hogares para optimizar su consumo, o, por otra parte, qué decisiones influyen más en la factura y cómo la tecnología puede ayudar a consumir energía de forma más responsable.