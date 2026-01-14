ENTREVISTA A ANTONIO MEDIATO, FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE AIRZONE

Airzone e Iberdrola suscriben un acuerdo para una mejor gestión del consumo energético en los hogares

En Más de Uno Málaga hablamos con Antonio Mediato, fundador y director general de Airzone, tras el acuerdo suscrito con la empresa energética Iberdrola.

Redacción

Málaga |

La empresa malagueña Airzone e Iberdrola han suscrito un acuerdo que conecta con una preocupación presente en la conversación social: cómo los hogares pueden entender y gestionar mejor su consumo energético en un contexto de precios elevados y de mayor conciencia ambiental. Airzone es una compañía nacida en Málaga que ha sido pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el control del consumo energético en el hogar.

Para hablar de esta importante alianza, contactamos con Antonio Mediato, fundador y director general de Airzone, que nos va a explicar qué margen real tienen los hogares para optimizar su consumo, o, por otra parte, qué decisiones influyen más en la factura y cómo la tecnología puede ayudar a consumir energía de forma más responsable.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer