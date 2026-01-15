Quién es Jefté Betancor: el héroe del Albacete que ha sido clave en la eliminación del Real Madrid

La derrota del Real Madrid frente al Albacete deja varios protagonistas señalados. Primero, Álvaro Arbeloa, que se estrena rompiendo un récord: se ha convertido en el primer entrenador del conjunto blanco en un siglo que es eliminado en su debut en Copa del Rey. No le sucedía a un entrenador del Madrid desde Juan de Cárcer en 1923, cuando se jugaba en campos de tierra y con balones de cuero. El otro gran protagonista tiene un nombre desconocido para la mayoría: Jefté Betancor, autor de dos de los tres goles que le valieron al Albacete para pasar a cuartos de final.

¿Quién es Jefté Betancor?

El jugador canario nacido en 1993 es todo un trotamundos, vistiendo algunas camisetas "conocidas" como el Olympiakos (Grecia), CFR Cluj (Rumanía) o Pafos FC (Chipre). Desde que decidió probar suerte fuera de España, acumula un total de once equipos en siete años.

Tras formarse en la cantera del UD Vecindario, fue invitado en 2011 por el Real Madrid para disputar un torneo internacional con el Juvenil, llamando la atención de la cantera del Hércules. Logró debutar con el primer equipo en 2011 en Segunda División, aunque ese pequeño éxito fue un espejismo. Al año siguiente abandonó las disciplinas blanquiazules para comenzar una sucesión de equipos modestos del fútbol español: Ontinyent CF, Tenerife B, Eldense, Badajoz, Arandina, Las Palmas Atlético, y Unión Viera.

Este último movimiento, pasar de casi debutar en primera con Las Palmas a jugar en Preferente, le hizo replantearse su carrera hasta el punto de casi colgar las botas con apenas 24 años. “No hay día que no recuerde que hace ocho años estuve a punto de tirar la toalla. Por suerte no lo hice. Para alguien que ama este deporte, dejarlo es muy difícil”, declaraba Jefté al término del encuentro.

Periplo europeo

Llegado 2018, decidió probar suerte en ligas menores de Europa, aterrizando en un humilde ATSV Stadl-Paura de Tercera División austriaca. En la siguiente temporada, hizo su primera aparición en el fútbol de máxima categoría con el SV Mattersburg. En Austria vistió la camiseta de otros dos conjuntos, el SK Vorwärts Steyr y el SV Ried.

Su buena temporada en el Ried (anotando 16 goles en 30 partidos), le valió para fichar por el FC Voluntari de Rumanía. Tras solo una temporada, recaló en las filas del FC Farul Constanța, con quienes anotó un total de 16 goles en 36 partidos llamando la atención del club más grande de Rumanía: el CFR Cluj, logrando debutar en la máxima competición europea, la Champions League.

En 2023 puso fin a su etapa en Rumanía tras un breve paso como cedido en el Pafos FC de Chipre, donde pasó sin pena ni gloria apenas disputando 12 partidos. Acabó fichando por el Panserraikos griego, donde sus buenos números (25 goles en 49 partidos) sirvieron para aterrizar en el Olympiakos de José Luis Mendilibar el pasado año. No obstante, con los griegos no llegó a debutar porque ha sido cedido al Albacete la presente temporada, consiguiendo una gesta histórica. El "queso mecánico" nunca había logrado vencer al Real Madrid y llevaba 31 años sin alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey.