Civisur impulsa en Málaga el debate sobre el futuro del Tercer Sector

Civisur ha celebrado un nuevo Encuentro sobre Justicia Social y Acción Ciudadana: Realidades y Compromisos en Andalucía, patrocinado por Fundación Unicaja, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga (Plaza del Obispo, 6).

El acto ha contado con la participación de los copresidentes de Civisur, Luis Merino Bayona y José María Ferre Tejera que han ejercido como anfitriones. Entre las autoridades presentes, representantes de todos los sectores sociales como: Antonio Ismael Huertas Mateo director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente en la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia García, delegada territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia a Igualdad en Málaga de la Junta de Andalucía, Toñi Ledesma, diputada del Área de Ciudadanía y vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, Francisco Cantos, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, Daniel Carrasco, vicepresidente de Civisur, Luis Ayuso, catedrático de Sociología (UMA), Juan Pablo Fernández Barrero, representante de CIVISUR,Luis Merino Bayona, presidente de Fundación El Pimpi, María Angélica Moreno, gerente de Fundación Harena.

Entre el público se encontraban numerosos representantes del tejido social malagueño, como miembros de Fundación Olivares, Asimas, Huellas Solidarias, FMAEC, Nuevo Futuro, la recientemente creada Fundación Nani y entidades como El Teléfono de la Esperanza, que este año celebra su 50 aniversario en Málaga.

La inauguración ha corrido a cargo de Daniel Carrasco, vicepresidente de Civisur, quien ha subrayado la labor de la asociación en favor de la sociedad civil, la cultura, la economía y el urbanismo, tendiendo puentes entre Sevilla y Málaga. Carrasco ha destacado los distintos formatos impulsados por Civisur —encuentros, charlas y premios— que fomentan sinergias y acercan posturas entre ambas capitales andaluzas.

El catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga, Luis Ayuso, ha ofrecido una magistral charla titulada “El cambio sociológico de la Andalucía que viene: de la sociedad agraria a la sociedad digital”. En su intervención, Ayuso ha analizado los principales retos sociales actuales desde una perspectiva académica, apoyándose en estudios de las décadas de los 60, 80 y la actualidad, y ha reflexionado sobre cómo afrontar la situación presente.

La segunda parte del encuentro ha estado dedicada a una mesa redonda sobre Acción Ciudadana y Compromiso Social, moderada por Ana Pérez-Bryan, en la que han participado Juan Pablo Fernández Barrero (Civisur), Luis Merino Bayona, presidente de Fundación El Pimpi, Ruth Sarabia, delegada territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad en Málaga, y María Angélica Moreno, gerente de Fundación Harena.

Durante el debate se ha puesto de relieve la importancia de la pronta puesta en marcha de la nueva Ley del Tercer Sector, ya aprobada. Ruth Sarabia ha destacado la profunda transformación del sector social en los últimos 25 años, señalando la profesionalización de las ONG y el cambio hacia el apoyo a proyectos generadores de riqueza frente a los modelos basados exclusivamente en ayudas directas. Por su parte, desde Fundación Harena se ha subrayado la necesidad de que las ayudas lleguen tanto a grandes como a pequeñas organizaciones.

Posteriormente, Antonio Ismael Huertas Mateo, director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente de la Junta de Andalucía, ha abordado los principales ejes de la nueva Ley del Tercer Sector: el reconocimiento del sector como interlocutor preferente en el diseño de políticas públicas; la creación de un marco jurídico que garantice estabilidad y una financiación más clara y eficiente; y la puesta en marcha de un Observatorio del Tercer Sector para asegurar la correcta aplicación de los recursos. En definitiva, ha resaltado la voluntad de escuchar de forma más activa al tejido social.

El cierre del acto ha corrido a cargo de Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, quien ha destacado la relevancia de estos espacios de encuentro para reflexionar y, sobre todo, actuar en el ámbito social, así como el orgullo que supone para la institución colaborar con Civisur en su labor de conexión entre Málaga y Sevilla.

La clausura la ha realizado José María Ferre, copresidente de Civisur, quien ha puesto el acento en la importancia de “hacer las cosas con cariño”, garantizar un mínimo vital para todas las personas y centrar esfuerzos en colectivos vulnerables, como los jóvenes ninis, con el objetivo de construir un futuro mejor.