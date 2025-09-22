Unicaja renueva su acuerdo con CEA y habilita una línea de financiación de 1.000 millones

La renovación de este acuerdo, que refuerza la relación existente entre ambas entidades desde hace más de dos décadas, ha sido firmada por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEA, Javier González de Lara.

De esta manera, Unicaja ofrece a los cerca de 200.000 profesionales autónomos y empresas que forman parte de la patronal andaluza una completa oferta específica de productos y servicios financieros, en condiciones ventajosas, que están enfocados a facilitar su actividad y acometer sus inversiones.

Precisamente, el apoyo de Unicaja a CEA se enmarca en el interés general de la entidad financiera por contribuir al desarrollo de actuaciones dirigidas a favorecer la actividad del tejido empresarial y facilitar el impulso económico en Andalucía.

Al respecto, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado que “la empresa en general, y la pyme en particular, determinantes para la dinamización de la economía y del empleo, continúan siendo uno de los colectivos claves de la política de financiación de la entidad”, especialmente en lo referido a Andalucía, uno de sus territorios de origen.

En este punto, Rubiales, quien ha agradecido a la patronal andaluza la importante labor que desarrolla dando voz a las empresas de la Comunidad, ha puesto también en valor “el papel de Unicaja como entidad de referencia para el tejido empresarial a través de un modelo de especialización”. De este modo, “pone a su disposición productos y servicios adaptados a sus necesidades concretas y soluciones con las que impulsar sus negocios”, ha apostillado.

Por su parte, desde CEA, su presidente, Javier González de Lara, ha aplaudido que "una entidad como Unicaja, con arraigo y presencia en toda Andalucía, refuerce su compromiso con la financiación de las empresas vinculadas directa e indirectamente a la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como de otras organizaciones empresariales”.