Unicaja impulsa el campo malagueño con el anticipo de la PAC para agricultores y ganaderos de Asaja Málaga

Así se recoge en un convenio firmado por el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido.

Los agricultores y ganaderos que integran Asaja Málaga y que tramiten su solicitud única de la PAC a través de Unicaja podrán acceder, en condiciones ventajosas, al anticipo de las ayudas, permitiéndoles afrontar con mayor tranquilidad los gastos de su actividad diaria. El plazo para la presentación de la solicitud única permanecerá abierto hasta el 15 de mayo, mientras que el anticipo podrá formalizarse hasta el 31 de octubre.

Para este ejercicio y pensando en el sector agrícola y ganadero, Unicaja ha habilitado 1.000 millones de euros de financiación preconcedida, incluyendo anticipos de la PAC y apoyo a cultivos intensivos, lo que permitirá atender las necesidades de liquidez de miles de profesionales.

El director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, ha destacado que “nuestro compromiso con el campo malagueño es firme y sostenido en el tiempo. Trabajamos junto a organizaciones como Asaja Málaga para ofrecer soluciones ágiles, cercanas y adaptadas a la realidad de cada explotación. El sector agrario es estratégico para la provincia y queremos seguir siendo su aliado financiero”.

Asimismo, ha señalado que este tipo de colaboraciones, con las que Unicaja sitúa a estos profesionales en el centro de su estrategia, “permiten facilitar no solo trámites administrativos, sino también reforzar el respaldo institucional y financiero a un sector que afronta retos como la incertidumbre climática y la necesidad de relevo generacional”.

Por último, Reguera ha puesto en valor la red de oficinas de Unicaja en Málaga y su especialización en el ámbito agro, así como los canales digitales con los que cuenta la entidad, lo que permite un acompañamiento personalizado tanto en la tramitación como en la financiación vinculada a la PAC.