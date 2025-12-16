100 Aniversario Italcable

La UNIA celebra el 100 aniversario de la puesta en marcha de Italcable

El cable submarino de Italcable que conectaba Málaga con Las Palmas, haciendo posible la comunicación entre Italia y Estados Unidos

Redacción

Madrid |

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha conmemorado el 100 aniversario del inicio de Italcable, un cable submarino que logró un impulso en la conectividad desde Málaga a varios puntos del panorama internacional.

El interés estratégico del cable submarino que unía Italia y España con América era tal que, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los británicos cortaron la conexión en aguas cercanas a Málaga. El servicio en el tramo entre Málaga y Las Palmas no se restableció hasta 1949. En septiembre de 1970 la empresa italiana anunció el cese de la actividad de sus cables telegráficos submarinos, superados por el desarrollo tecnológico.

En Málaga sus dos instalaciones quedaron abandonadas. La caseta de la playa de La Misericordia desapareció años después. La estación de El Perchel, construida en parte del antiguo convento de Santo Domingo, de estilo regionalista, fue adquirida en 1988 por la Congregación de Mena, que acometió en 1999 su rehabilitación, en la que se eliminó el letrero con el nombre de la empresa.

En la jornada de hoy, la UNIA acoge diferentes conferencias en las que se darán a conocer más detalles sobre la importancia de la conmemoración de este hito.

En Más de Uno Málaga, hablamos con Rafael Pérez, catedrático de la Universidad de Las Palmas.

