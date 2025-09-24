La UMA inaugura el curso 2025-26 en un acto que une a la sociedad malagueña y andaluza

Contamos también que la investigadora del Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES) de la Universidad de Málaga Isabel Barragán Mallofret, también coinvestigadora principal del grupo de I+D Traslacional en Inmunoterapia del Cáncer y Epigenética de IBIMA Plataforma BIONAND, junto al oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria Antonio Rueda, ha sido seleccionada en la convocatoria 2025 del programa CaixaImpulse Innovación con un proyecto que busca transformar la manera en que se aborda el cáncer.

Por otra parte, UMA Racing Team acelera a fondo para rematar los últimos detalles de su motocicleta eléctrica antes de emprender el camino rumbo al circuito de MotorLand Aragón.

El equipo de motos de competición de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga participa así un año más en la competición internacional de MotoStudent, cita bianual que reúne a las futuras generaciones de ingenieros de motorsport de todo el mundo, con la esperanza de alzarse con el trofeo del primer premio en poco menos de un mes.

Esta VIII edición, que tendrá lugar del 15 al 19 de octubre, es un reto físico y mental para todos sus participantes. El objetivo principal de esta competición es revolucionar el panorama del sector automovilístico eléctrico, basándose en los pilares de la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Para ello, los prototipos fabricados íntegramente por alumnado universitario –supervisados durante todo el proceso por tutores experimentados– allí son examinados con lupa mediante una serie de estrictas pruebas técnicas y de velocidad que culminan con una carrera final el fin de semana –de acceso gratuito– en la misma pista donde corren los pilotos de MotoGP.

Más noticias de la institución académica en www.uma.es