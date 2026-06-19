Últimos días de la exposición "Ola Litoral", de Aixa Portero

undada en Málaga en 1926 por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, Litoral se estableció como un pilar cultural de la Generación del 27. Cien años después, la artista malagueña Aixa Portero rinde homenaje a este legado a través de una intervención que fusiona videomapping, proyecciones audiovisuales, sonido y elementos físicos, creando un entorno envolvente donde las páginas de la revista parecen cobrar vida. El resultado es una experiencia de poesía expandida que revitaliza el legado de Litoral y lo proyecta hacia nuevas formas de percepción y participación.

«No hay una narrativa definida; es el espectador quien da forma a la experiencia. Lo que se entrelaza es la vivencia del cuerpo, la luz, el recorrido y el espacio», comenta Portero sobre una propuesta diseñada para ser vivida desde la inmersión y la participación activa, lejos de la mera contemplación.

La instalación presenta una colección de ejemplares históricos de la revista, incluyendo algunas de sus portadas más emblemáticas, que se entrelazan con imágenes, textos y referencias a las figuras que formaron parte de su universo cultural. A lo largo del recorrido, surgen nombres clave de la cultura española del siglo XX, desde los miembros de la Generación del 27 —como Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda— hasta creadoras como María Zambrano, Maruja Mallo y María Teresa León, cuya presencia resalta el papel de la mujer en la vanguardia histórica.

Ola litoral invita a una reflexión contemporánea sobre la relevancia de los archivos culturales en la era digital y las nuevas maneras de transmitir la memoria. El papel, la palabra y la imagen se combinan en una experiencia que anima al visitante a atravesar físicamente una ola formada por cien años de poesía, pensamiento y cultura. La intervención se enriquece con la participación de Aixa Portero en el proyecto colectivo impulsado por Litoral para celebrar su centenario, donde más de un centenar de artistas han reinterpretado el icónico pez diseñado por Manuel Ángeles Ortiz para la portada del primer número de la revista, creando un diálogo entre el espíritu fundacional y las perspectivas actuales. Ola litoral estará abierta al público hasta el 26 de junio en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de Málaga, una cita ineludible para quienes deseen sumergirse en un siglo de cultura transformada en luz.