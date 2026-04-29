EN MARENOSTRUM FUENGIROLA

La última parada de “Aullidos Tour” en Andalucía, este sábado 2 de mayo

Este sábado, 2 de mayo, el escenario de Marenostrum Fuengirola se transformará en el epicentro del rock nacional con el esperado concierto de Fito & Fitipaldis, una cita que marcará el cierre de su gira en Andalucía y que se anticipa como uno de los directos más especiales de su recorrido.

Isabel Naranjo

Malaga |

Fito
La última parada de “Aullidos Tour” en Andalucía, este sábado 2 de mayo | www.ondacero.es

La banda liderada por Fito Cabrales ofrecerá un espectáculo, 4 años después, en el escenario Unicaja donde la intensidad emocional y la conexión con el público serán los protagonistas. El concierto recorrerá los momentos más emblemáticos de su trayectoria, combinando grandes himnos generacionales con una puesta en escena cuidada al detalle.

Este cierre de gira en Andalucía no será una fecha más, sino una ocasión diseñada para capturar la esencia de Fito & Fitipaldis en su mejor versión: cercana, auténtica y con una narrativa musical que evoluciona en cada directo. Una recta final de “Aullidos Tour” marcada por su dinamismo y naturalidad.

Por su carácter simbólico y su propuesta artística única, el evento se presenta como una oportunidad de alto interés cultural en lo que será una noche inolvidable con miles de asistentes compartiendo la energía de la banda.

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