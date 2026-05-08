El Tribunal Supremo declara a los Arquitectos Técnicos competentes para redactar proyecto de intervención en elementos protegidos de un edificio catalogado

El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 21 de abril de 2026, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Colegio de Arquitectos de la Capital (COA) contra sentencia del TSJA de 2023, que reconocía la competencia de los profesionales de la Arquitectura Técnica para redactar proyecto de intervención en elementos protegidos de un edificio catalogado con protección arquitectónica de Grado I.

La resolución pone fin a un litigio derivado de la intervención en la Alcubilla de Aguas de La Trinidad, un inmueble con protección arquitectónica de Grado I. El Supremo establece que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en “Determinar cuál es el técnico competente -arquitecto y/o arquitecto técnico- para redactar el proyecto técnico para la realización de las obras de reparación en una edificación catalogada que dispone de protección en el planeamiento urbanístico, en este caso, de protección arquitectónica de Grado I por su valor tipológico e histórico”.

Atendiendo la fundamentación jurídica expuesta por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (COAT) de Málaga como parte recurrida, la sentencia establece que “… aunque las obras afecten a elementos protegidos de un edificio catalogado -lo que exige que su ejecución priorice la salvaguarda y conservación del patrimonio histórico y artístico- ello no impide que el proyecto pueda ser redactado por un arquitecto técnico, siempre que se respete el principio de idoneidad”. A su vez, considera a estos profesionales idóneos para llevar a cabo la intervención objeto de autos, atendiendo a la cualificación técnica y profesional que ostentan.

Son muchas las intervenciones en edificios con algún tipo de protección que son proyectadas y dirigidas por arquitectos técnicos. El propio técnico redactor del proyecto sobre la Alcubilla de Aguas de La Trinidad, Pablo Pastor Vega, ha firmado proyectos para numerosos inmuebles con protección, e intervino en la restauración de la Parroquia de los Santos Mártires de Málaga, un trabajo que le llevó a obtener el reconocimiento del Premio Macael de 2022, entregado por S.M. el Rey Felipe VI.

Desde el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga se valora positivamente esta sentencia que refuerza la seguridad jurídica en el ejercicio de la profesión. El dictamen del Alto Tribunal consolida el derecho de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos a ejercer sus competencias en el ámbito de la rehabilitación y restauración, basándose en “…el principio de libertad de acceso con idoneidad, siempre condicionado a la acreditación de la idoneidad técnica necesaria”.