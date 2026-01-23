Tradición, tecnologías y desarrollo centran la promoción de Torrox en la segunda jornada de FITUR

Tradición y gastronomía, con una degustación de migas; tecnologías, con los robots humanoides en el stand; y el crecimiento y desarrollo de Torrox en el litoral de la Costa del Sol y Andalucía, han centrado la promoción del stand de Torrox en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid. Los robots humanoides de información turística, que volverán este viernes 23 de enero, se han convertido en un auténtico reclamo internacional objetivo de las cámaras de los cientos de profesionales y visitantes que han pasado por el stand de Torrox.

Con estos robots comenzó la jornada promocional del municipio en FITUR, atrayendo la mirada de todas las personas que visitaban el stand propio de Torrox. Numerosos grupos aprovechaban la ocasión para hacerse fotografías y grabar vídeos con los humanoides y el perro robot que han subido a redes sociales, multiplicando la difusión y el alcance de la campaña turística en la feria.

Posteriormente se ha mostrado al público la promoción de Puerto Narixa, contemplada en el Plan General de Ordenación Urbanística de Torrox (PGOU). Se ha iniciado la construcción de las primeras 111 viviendas, con una inversión superior a 22 millones de euros. La nueva fase ya está en comercialización y con licencia concedida. Esta promoción cuenta con clientes de los cinco continentes y 21 nacionalidades. Como se ha detallado en FITUR, un ejemplo de que es posible crecer, atraer inversión y mejorar la calidad de vida en Torrox cuando hay planificación, responsabilidad y una visión clara del territorio.

Por último, la degustación del popular plato migas con ensalada arriera a cargo de los restaurantes Magón, Media Caña y Venta Maruja ha congregado a más de un centenar de personas en el stand de Torrox en FITUR. Durante toda la jornada se han atendido allí a numerosos profesionales del sector atraídos por la oferta del ‘Mejor Clima de Europa’.