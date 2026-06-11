MEDIO AMBIENTE

Un total de 11 municipios malagueños competirá por conseguir la Bandera Verde de la sostenibilidad de Ecovidrio

En la provincia de Málaga, más de 1.000 establecimientos hosteleros y 11 municipios (Algarrobo, Casares, Estepona, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga) competirán con hasta 45 municipios andaluces con el objetivo de conseguir una de las dos banderas verdes que Ecovidrio otorga en la región.

Isabel Naranjo

Malaga |

Ecovidrio
Un total de 11 municipios malagueños competirá por conseguir la Bandera Verde de la sostenibilidad de Ecovidrio | www.ondacero.es

En 2025, Mijas (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz) los dos municipios andaluces que resultaron ganadores en la última edición de Banderas Verdes, buscarán revalidar su título.

Como novedad, aparte de la preciada Bandera Verde, este año los municipios de cada comunidad autónoma que hayan obtenido la mayor puntuación serán premiados con una jornada de sensibilización en su municipio a través de educadores ambientales que informarán y resolverán las dudas de los vecinos sobre el reciclaje de los envases de vidrio y los beneficios que ello tiene para el medioambiente.

Igualmente, este año Ecovidrio reconocerá a los tres establecimientos hosteleros más responsables y comprometidos con la sostenibilidad de Andalucía, evaluando sus iniciativas para mejorar la gestión del reciclaje de residuos, su consumo de energía y

agua o su apuesta por una compra sostenible, entre otras variables.

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