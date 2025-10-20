De la Torre sobre si se presentará a la reelección: "Será el Partido Popular el que estudie si me sigo sintiendo útil"

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha repasado en Más de Uno distintos temas que afectan a la ciudad. Entre otras cuestiones, De la Torre se ha referido al proyecto del Auditorio, del río Guadalmedina, la necesidad de mejorar la movilidad y potenciar el área Metropolitana, o la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos.

En otro orden de cosas, De la Torre se ha referido a la futura ubicación del estadio de La Rosaleda y las distintas opciones a contemplar, así como si se presentará a la reelección en 2027, cita para la que ya habría superado los 84 años. "Será el Partido Popular el que estudie si me sigo sintiendo útil", ha manifestado al respecto.