FRANCISCO DE LA TORRE, ALCALDE DE MÁLAGA

De la Torre sobre si se presentará a la reelección: "Será el Partido Popular el que estudie si me sigo sintiendo útil"

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, repasa la actualidad de la ciudad en Más de Uno.

Redacción

Málaga |

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha repasado en Más de Uno distintos temas que afectan a la ciudad. Entre otras cuestiones, De la Torre se ha referido al proyecto del Auditorio, del río Guadalmedina, la necesidad de mejorar la movilidad y potenciar el área Metropolitana, o la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos.

En otro orden de cosas, De la Torre se ha referido a la futura ubicación del estadio de La Rosaleda y las distintas opciones a contemplar, así como si se presentará a la reelección en 2027, cita para la que ya habría superado los 84 años. "Será el Partido Popular el que estudie si me sigo sintiendo útil", ha manifestado al respecto.

