The Champions Burger encara la recta final en Málaga, con el podio aún en juego

Desde hoy jueves, a partir de las 6 de la tarde, y de viernes a domingo, en horario de 12 del mediodía a 12 de la noche, los food trucks continuarán con sus planchas encendidas para cocinar sorprendentes propuestas y lograr ser las mejor valoradas por los asistentes.

En la terminal de cruceros del puerto, cada chef se supera a sí mismo con hamburguesas creadas en exclusiva para el concurso, y los visitantes disfrutan de la innovación y la calidad de cada propuesta, votando por su favorita.

Entre los participantes figuran dos restaurantes de la provincia de Málaga: Dak y Zamppa. Este último, además local, busca conquistar al público de su ciudad.

The Champions Burger está causando sensación en su nueva visita. La respuesta del público está siendo masiva, con familias, jóvenes y amantes de la cocina gourmet acercándose para disfrutar de las creaciones, mientras las votaciones reflejan lo reñido del certamen, donde cada voto cuenta y ningún favorito está asegurado.

Antes de que el festival ponga rumbo a Sevilla, los visitantes que acudan al puerto de Málaga aún pueden disfrutar de propuestas únicas: brioches de tonalidades rojas o negras, panes glaseados o cubiertos de oro comestible, mermeladas de beicon y de cecina, jamón ibérico dulce, un bocado de sushi de arroz y pollo crujiente, croqueta de macarrones y queso, minitorreznos o versiones más exóticas con coles y cacahuete asiático. Una explosión de innovación que refleja la esencia de The Champions Burger.

El público tiene un papel decisivo y votar es muy sencillo. Solo hay que escanear el código QR impreso en el ticket que se entrega al realizar el pedido y valorar la hamburguesa según el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. La emoción se mantendrá hasta el último día. Las tres propuestas mejor valoradas serán las ganadoras de la edición de The Champions Burger en Málaga. El ganador se conocerá este fin de semana.

Al terminar la ruta 2025, se publicará el ranking con las 35 burgers más votadas, en las más de 50 ciudades recorridas. Estas serán las que compitan por el título de “Mejor hamburguesa de España” en la gran final que promete ser todo un espectáculo gastronómico.