La Térmica Village aterriza en... ¡Archidona!

El próximo 9 de mayo, La Térmica Village llega a Archidona con una jornada gratuita de música, creatividad y actividades para todos los públicos. La Plaza Ochavada se transformará en un gran espacio cultural abierto con conciertos, talleres, market y propuestas participativas durante toda la tarde y noche. Horario actualizado por previsión meteorológica: de 18:00h a 1:00h.

Performance y danza

La jornada arrancará con ALTA VOZ, una performance itinerante de Las Errantes junto a Sofía del Barco y Sara Gema. Una propuesta escénica en movimiento que recorrerá el espacio público invitando al público a formar parte de la experiencia desde el primer momento. El ritmo también llegará a la Plaza Ochavada con una exhibición de swing y lindy hop. Una propuesta abierta, festiva y llena de energía para disfrutar del baile en pleno espacio público.

Música

La música será protagonista en esta parada de La Térmica Village con una programación que reúne talento emergente y propuestas actuales: Arrecío, Niños Bravos, Cervatana y Juanca Supersub Una noche para descubrir nuevas voces y disfrutar de la música en directo en un entorno único.

Arte en Acción

El artista Darko desarrollará durante la jornada su taller de acción urbana y estructuras efímeras, una propuesta participativa que transforma el espacio público en un lugar de experimentación artística colectiva.

Talleres y market

Los talleres volverán a ser uno de los pilares de La Térmica Village con actividades pensadas para público familiar, jóvenes y adultos. Habrá propuestas creativas, estampación, arte en movimiento y experiencias participativas para crear, jugar y compartir. Las inscripciones se realizarán presencialmente una hora antes de cada actividad. Además, durante toda la jornada, el Village contará con una zona de market con diseño, artesanía y proyectos creativos locales. Un espacio para descubrir marcas, piezas únicas y apoyar la creación independiente. La Térmica Village continúa consolidándose como una propuesta cultural abierta, diversa y accesible que lleva la creación contemporánea a distintos municipios de la provincia y convierte cada localidad en un punto de encuentro para la cultura.