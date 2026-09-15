"Tenemos un tejido empresarial dinámico que genera empleo y nos pone en una situación privilegiada a nivel nacional"

Analizamos con Natalia Sánchez, vicepresidente de la Confederación de empresarios de Málaga, los indicadores económicos de Málaga, una provincia en constante crecimiento que atrae inversión, empresas y población pero que plantea nuevos desafíos. Problemas como vivienda, movilidad, falta de determinados perfiles profesionales, costes empresariales o infraestructuras son algunas de las cuestiones que preocupan al tejido productivo malagueño.

Entre otras cuestiones, conocemos la postura de la CEM tras publicarse la subida del IPC en el 3,1% y la necesidad de llevar a cabo inversiones públicas en infraestructuras hídricas, vivienda y movilidad, además de la formación necesaria para encontrar la mano de obra cualificada.