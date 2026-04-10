Entrevista con Lucia Lacarra, bailarina y directora del Festival
El Teatro del SohoCaixabank organiza este domingo la Barra de ballet en Muelle Uno TIP TOE Soho International Dance Festival
El próximo domingo 12 de abril tendrá lugar un evento único y nunca visto en la ciudad de
Málaga, con más de 600 estudiantes, profesores y profesionales de la danza que bailarán al unísono una coreografía en una gran barra de ballet en Muelle Uno, dirigidos por Lucía Lacarra. Visualmente será uno de los eventos más especiales y emocionantes del Festival Internacional de Danza TIP TOE, impulsado por Antonio Banderas y organizado por el Teatro del Soho CaixaBank.
Isabel Naranjo
Malaga |
La actividad tiene como objetivo compartir con los ciudadanos este ejercicio fundamental que refleja el trabajo, la dedicación, la técnica y la belleza del ballet para acercarlo al público malagueño.
Más información del festival en: www.teatrodelsoho.com