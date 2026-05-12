Tahermo acoge en Málaga el Dacia ADN Tour, la gira nacional con la que la marca presenta su nuevo plan estratégico

Tahermo ha acogido hoy en sus instalaciones de Málaga una nueva etapa del Dacia ADN Tour, el roadshow nacional con el que la marca está recorriendo diferentes ciudades españolas para presentar a medios de comunicación y profesionales del sector su nuevo plan estratégico “ADN”, basado en una ofensiva de producto renovada, tecnología “Made in Spain”, eficiencia, cercanía de la red comercial, posventa de proximidad, valor residual y compromiso social.

La jornada, celebrada en las instalaciones de Dacia Tahermo en Málaga, reunió a representantes de Dacia España, Horse Powertrain y medios especializados en un encuentro centrado en el presente y futuro de la marca dentro del mercado español, así como en el papel clave de la red de concesionarios oficiales.

La bienvenida al acto corrió a cargo de Rosa Molina y Carlos Castilla, quienes agradecieron la presencia de medios y asistentes y destacaron la importancia de que Tahermo haya sido una de las concesiones elegidas para albergar esta iniciativa nacional de Dacia.

Durante su intervención, Rosa Molina recordó que Dacia se ha consolidado como “un agitador del mundo del automóvil”, redefiniendo desde 2004 el concepto de movilidad accesible a través de una visión pragmática basada en ofrecer la mejor relación valor/precio del mercado. También puso en valor el liderazgo continuado del Dacia Sandero en el mercado español de particulares y el crecimiento constante de la marca, que ya supera los diez millones de clientes a nivel mundial.

El Dacia ADN Tour recorrerá un total de 15 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Zaragoza, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia o Vigo, acercando a medios y profesionales del sector la estrategia y evolución de la marca.

Durante la jornada participaron destacados representantes de Dacia España como Laurent Sangenes (Director de Dacia España), encargado de presentar la visión estratégica de la marca y su evolución en el mercado nacional; Markel de Zabaleta (Jefe de Prensa Dacia), quien condujo parte de la presentación y contextualizó las principales novedades de producto y comunicación de la firma; y María Maroto (Directora Posventa y Calidad Dacia), que profundizó en la experiencia cliente y en el valor diferencial de la red Dacia, destacando especialmente el carácter familiar, cercano y orientado al servicio personalizado de sus concesionarios oficiales.

Además, Jérémy Pelletier ofreció una completa presentación técnica sobre las nuevas motorizaciones de Dacia y el papel de Horse Powertrain en el desarrollo de soluciones eficientes, sostenibles y adaptadas a las nuevas necesidades de movilidad.

A lo largo del encuentro se repasaron los principales pilares estratégicos de Dacia, el crecimiento sostenido de la marca en España y la consolidación de su filosofía basada en ofrecer vehículos esenciales, robustos y accesibles. También se abordaron las novedades más recientes de la gama y los retos que afronta el sector de la automoción en materia de electrificación, eficiencia y transformación tecnológica.

Con esta cita, Tahermo refuerza su posicionamiento como concesionario oficial Dacia de referencia en Málaga y su estrecha vinculación con la marca, acogiendo un evento que continuará recorriendo distintas ciudades españolas dentro del Dacia ADN Tour.