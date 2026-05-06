Simed 2026 abre la convocatoria de la 'V Open Call For Startups' para soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas al sector inmobiliario y constructor

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, ha abierto el plazo de inscripción para la V Open Call for Startups, una convocatoria internacional dirigida a startups innovadoras para el sector inmobiliario, la construcción y la financiación inmobiliaria, con proyectos disruptivos y de alto potencial con capacidad de generar un impacto real.

El objetivo de esta convocatoria, que se desarrollará dentro del espacio Simed Innova, es identificar y dar visibilidad a startups que estén desarrollando soluciones tecnológicas aplicadas a la cadena de valor del sector inmobiliario, con iniciativas destacadas en el ámbito PropTech, ConTech, FinTech, IA y data aplicada al sector, Smart buildings y gestión de activos, construcción industrializada, sostenibilidad y eficiencia energética, digitalización y nuevos modelos para la comercialización e inversión inmobiliaria.

En cuanto a los criterios de selección, el comité evaluador valorará el grado de innovación y tecnología aplicada al sector, teniendo en cuenta la novedad de la propuesta; su escalabilidad y capacidad de implantación, esto es, si la solución puede ponerse en marcha de forma realista; el potencial de impacto y de generar mejoras relevantes para el sector inmobiliario; la calidad del equipo, teniendo en cuenta su preparación, experiencia y capacidad para hacer crecer el proyecto. Asimismo, también se valorarán iniciativas ‘cleantech’, que ayuden a reducir el impacto ambiental y a fomentar un modelo más sostenible.

De todos los proyectos aspirantes, el comité evaluador seleccionará 10 startups que contarán con presencia en la zona expositiva del salón, se beneficiarán de un paquete de acciones promocionales y tendrán acceso a la agenda de networking. De esta preselección se escogerán 5 startups finalistas, que participarán con un pitch individual en la Startup Pitch Competition. La empresa participante que resulte ganadora recibirá un premio en metálico de 2.000 euros y tendrá asegurada su participación en Simed 2027.

El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta el 31 de agosto a las 23:59h. Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial de simed.

Simed 2026

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, es el punto de encuentro del sector residencial especializado en inversión, colaboración público-privada e innovación, que reúne a toda la cadena de valor del sector junto a un perfil cualificado de compradores e inversores.

En esta edición se amplía el espacio expositivo, lo que permitirá incrementar la presencia de empresas, administraciones y proyectos. En esta línea, la Zona Innova adquiere una mayor relevancia al ser el escenario que acogerá la celebración de la Open Call for Startups, junto a una zona expositiva y el Foro INNOVA by Bilba.