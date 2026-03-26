JAVIER FRUTOS, PRESIDENTE DE MAHOS

"Va a ser una Semana Santa rara por la falta del AVE"

Hablamos con Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), sobre las previsiones turísticas para la Semana Santa marcada por la falta de la Alta Velocidad.

Redacción

Málaga |

La incertidumbre marca la campaña turística para esta Semana Santa como consecuencia de la interrupción del tráfico ferroviario. Según las previsiones de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), se espera una caída del 22% en las reservas hoteleras.

Según la Asociación de Empresarios Hoteleros, las pérdidas previstas por la caída se cifran en unos 300 millones, situación que puede afectar directamente al sector de la hostelería que, pese a todo, ya ha asegurado que esta campaña turística de Semana Santa no será tan mala como se presagiaba.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer