"Va a ser una Semana Santa rara por la falta del AVE"

La incertidumbre marca la campaña turística para esta Semana Santa como consecuencia de la interrupción del tráfico ferroviario. Según las previsiones de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), se espera una caída del 22% en las reservas hoteleras.

Según la Asociación de Empresarios Hoteleros, las pérdidas previstas por la caída se cifran en unos 300 millones, situación que puede afectar directamente al sector de la hostelería que, pese a todo, ya ha asegurado que esta campaña turística de Semana Santa no será tan mala como se presagiaba.