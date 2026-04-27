El Señor de los Anillos llega a Málaga en 2026 para conmemorar el 25º aniversario de la trilogía cinematográfica

En Málaga, Salón Real del Gran Hotel Miramar será el escenario de esta experiencia musical única, que tendrá lugar en espacios reconocidos por su valor histórico o su carácter singular, como catedrales, teatros y museos, en ciudades como New York, São Paulo, Singapore, Madrid, Milán, Sydney y muchas otras en América, Europa y Asia-Pacífico. El público ya puede adquirir las entradas a través de la aplicación y el sitio web de Fever.

El programa musical de estos conciertos reúne algunas de las piezas más emblemáticas de la trilogía El Señor de los Anillos, interpretadas por cuartetos de cuerda locales. Las obras seleccionadas sumergirán al público en el universo de la Tierra Media a través de melodías que evocan la aventura, la amistad y la atmósfera épica que caracterizan a la trilogía.