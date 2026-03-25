SALUD

La Semana Santa malagueña estará cardioasegurada con 21 desfibriladores

Las 41 Cofradías que procesionan por la ciudad desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección estarán dotadas de 21 desfibriladores semiautomáticos cedidos por el Ayuntamiento de Málaga y con cofrades entrenados por el 061 para actuar e intervenir en primer lugar ante una situación crítica mientras acuden los servicios de emergencias.

Isabel Naranjo

Malaga |

Seguridad
La Semana Santa malagueña estará cardioasegurada con 21 desfibriladores | www.ondacero.es

Profesionales del servicio de emergencias sanitarias 061 de Málaga han formado en técnicas de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador semiautomático a miembros de las Cofradías que procesionan durante la Semana Santa en Málaga. Esto se suma a los servicios sanitarios del Ayuntamiento de Málaga, para que actúen como primeros intervinientes en situaciones de emergencias hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Por otra parte, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Málaga situará una unidad de emergencias, dotada de médico, enfermero y técnico de emergencias en la plaza de la Marina, lo que supone un apoyo al dispositivo sanitario ya existente del Ayuntamiento de Málaga.

Esta iniciativa ha sido presentada en un acto celebrado en el consistorio malagueño, que ha contado con la presencia de Alejandro Salazar, director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Málaga y del coordinador provincial del 061 en Málaga, Francisco de Haro.

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