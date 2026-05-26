VIVIENDA

La segunda residencia en zonas como la Costa del Sol deja de ser solo vacacional en el mercado premium español

La segunda vivienda tiene un peso estructural en España. Según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, publicada en 2026 con datos de cierre de 2024, el 33,7 % de los hogares españoles posee una segunda vivienda. Esta realidad está evolucionando hacia usos más flexibles, más allá del calendario vacacional tradicional. En el segmento premium, esta tendencia se expresa con mayor intensidad en propiedades preparadas para estancias prolongadas, teletrabajo, nuevas rutinas y una forma de vida repartida entre varios destinos.

Isabel Naranjo

Malaga |

Vivienda
La segunda residencia en zonas como la Costa del Sol deja de ser solo vacacional en el mercado premium español | www.ondacero.es

Desde LuxuryEstate.com, portal especializado en propiedades de alto standing a nivel internacional, se observa cómo esta evolución refleja una forma más flexible de habitar. La vivienda premium ya no se piensa solo para “escapar” unos días, sino para poder vivir en ella durante más tiempo, mantener rutinas, trabajar a distancia y disfrutar del entorno sin depender exclusivamente del calendario vacacional.

Una segunda residencia con uso más cotidiano

El cambio no está tanto en la tipología de la vivienda como en la forma de utilizarla. En destinos tradicionalmente asociados a la segunda residencia, como la Costa del Sol, Baleares, la Costa Blanca o determinadas zonas del norte, el interés se orienta hacia propiedades capaces de acompañar una vida más estable: casas donde pasar semanas o meses, recibir visitas, trabajar con comodidad y mantener un ritmo cotidiano sin renunciar al descanso. En el segmento premium, la segunda residencia deja de ser únicamente un lugar de temporada y empieza a funcionar como una extensión real de la vivienda habitual.

Esta tendencia refuerza el valor de elementos que permiten usar la vivienda durante más tiempo y con mayor comodidad: conectividad para teletrabajar, privacidad para estancias prolongadas, distribuciones capaces de separar trabajo, ocio e invitados, y proximidad a servicios que faciliten una rutina completa más allá de las vacaciones.

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