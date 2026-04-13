La segunda edición de la campaña ‘Un niñ@, un árbol’ de Fundación Unicaja plantará más de 6.500 árboles

Fundación Unicaja pone en marcha la segunda edición de su campaña ‘Un niñ@, un árbol’ que plantará más de 6.500 árboles en enclaves naturales de las localidades de Sabinillas, Sierra de Yeguas, Cártama, Riogordo, Ronda y Málaga, en esta provincia, y El Puerto de Santa María, en Cádiz. Impulsada en el marco de la celebración de sus Campus, la iniciativa promueve la sostenibilidad y preservación del medio ambiente mediante la plantación de un árbol por cada participante de la última edición de sus campamentos veraniegos.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha participado junto a miembros de Afanas El Puerto y Bahía y del Club de Voluntarios Fundación Unicaja en una de estas jornadas, celebrada en el paraje natural de ‘Pinar de Coig-Pozos de la Piedad’ en El Puerto de Santa María, Cádiz.

Cerca de 700 personas, entre integrantes de colectivos educativos, sociales, deportivos y ambientales de cada municipio, y miembros del Club de Voluntarios Fundación Unicaja, participan en esta campaña que se desarrollará hasta el próximo 17 de abril en diferentes espacios naturales con el objetivo de recuperar zonas degradadas y mejorar la biodiversidad. En Sabinillas se repoblará en Campus Sabinillas Fundación Unicaja; en Sierra de Yeguas se pondrá en valor el entorno de la Antigua escombrera; en Cártama se actuará en Ciudad Deportiva de Cártama, mientras que en Ríogordo se trabajará en Área Recreativa “La Liebrecilla”; en Ronda, en Campus Ronda Fundación Unicaja y en Málaga, en el antiguo vertedero de Los Asperones. Por su parte, en El Puerto de Santa María, Cádiz, la iniciativa se desarrollará en el paraje natural ‘Pinar de Coig-Pozos de la Piedad’.

Recuperación de entornos naturales

Fundación Unicaja lanzó el pasado verano la campaña ‘Un niñ@, un árbol’ con el compromiso de plantar un árbol por cada participante en sus Campus. Así, en esta edición se plantarán más de 6.500 árboles de especies como adelfa, aladierno, algarrobo, encina, romero, labiérnago, lentisco, pino piñonero, retama y platanus hispanica, que ayudarán a recuperar espacios degradados y contribuir a mejorar la biodiversidad de enclaves naturales.

El objetivo principal de ‘Un niñ@, un árbol’ es contribuir a la recuperación de zonas degradadas y favorecer la mejora de la biodiversidad, al tiempo que se fomenta la concienciación ambiental y la participación de la ciudadanía en la conservación del entorno natural.

La sostenibilidad y la preservación del medio ambiente se encuentran entre las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que impulsa de forma continua proyectos para educar y sensibilizar a la sociedad en la lucha contra el cambio climático, la contaminación, la degradación ambiental y la conservación del medioambiente.

Esta iniciativa entronca además con otro de los grandes objetivos de la institución, promover el voluntariado a través de la participación de la ciudadanía en proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad. Así, cualquier persona interesada en participar en alguna de las jornadas de plantación puede hacerlo inscribiéndose como voluntario a través de la aplicación móvil del Club de Voluntarios Fundación Unicaja, disponible en iOS y Android.