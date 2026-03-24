La Sede Tecnológica de Málaga celebrará 2 cursos y 4 encuentros en la edición de 2026 de los Cursos de Verano

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha presentado esta mañana en Málaga la edición de este año de los Cursos de Verano.

En la presentación ha estado acompañado por el responsable de Educación de Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, y la directora de la Sede Tecnológica, Concha Travesedo.

Al igual que el año pasado, los Cursos de Verano de la Sede malagueña comenzarán en el mes de junio; «tras varias ediciones, creemos que junio es el mejor mes para este tipo de actividad», ha explicado la directora de la Sede Tecnológica. De modo que se realizarán «6 cursos de verano, que tendrán lugar entre el 22 de junio y el 9 de julio».

Así, en la primera semana, del 22 al 26 de junio se han programado el encuentro Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral, y el curso España, clave de la Independencia de Estados Unidos. Nuevas miradas doscientos cincuenta años después.

La segunda semana, de 29 de junio al 3 de julio, tendrán lugar 3 encuentros: El puerto de Málaga en 360º, TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación y Adquisición y diseminación de resistencias a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano: situación y retos actuales.

Y, por último, del 6 al 9 de julio, se cierra la programación con el curso La disciplina territorial y urbanística en Andalucía.

Es decir, que «en Málaga, la UNIA tendrá una programación con un sello muy propio, tocando medio ambiente, educación, historia, salud y puertos», subraya Travesedo.

«Seguimos apostando en Málaga por mantener una oferta contenida, equilibrando interés y calidad en las propuestas», ha finalizado.

Cursos de Verano

El rector ha recordado que los Cursos de Verano son «uno de los programas con mayor impacto social de la Internacional de Andalucía. Una tradición estival para muchas personas, que construimos pensando en temas innovadores, en temas frescos que sirvan para traer nuevas ideas en todos los campos del saber».

La oferta de este año está integrada por 40 cursos y encuentros, «donde, ha agregado, podríamos trazar cuatro grandes bloques temáticos: transformación digital, donde la Inteligencia Artificial (IA) mantiene un papel protagonista, que analizaremos desde los sectores de educación, la minería, la agroindustria, la logística y la salud; sostenibilidad, sobre todo a través de la transición energética; cultura e identidad y el territorio, donde nuestros cursos analizarán lo que hacemos en materia de economía social, de Puertos, en agroindustria e, incluso, nuestro rol en Europa».

García ha mencionado también la calidad de los ponentes, un plantel entre los que ha destacado a participantes como «el exministro Manuel Pimentel, las escritoras María Dueñas y Luz Gabás, los poetas Luis García Montero y Jorge Riechmann, la cantaora Carmen Linares y la cantante Soleá Morente; Andrés Úbeda, jefe de Conservación de Pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado; Concepción Ordiz, presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales, la directora de cine y guionista Avelina Prat o la pianista cubana Leyanís Valdés».

En resumen, ha concluido, «40 cursos y encuentros de verano, para hablar de economía, cine, robótica, educación, salud y cultura. Cursos que, por cuarto año, serán aún más accesibles gracias al socio que nos acompaña hoy aquí, la Fundación Unicaja, que vuelve a confiar en la Internacional y se muestra como un aliado de gran valor, con el que desarrollaremos nuestro programa de becas de verano».

Por su parte, el responsable de Educación de Fundación Unicaja ha destacado “la vinculación histórica con los Cursos de Verano de la UNIA a través del respaldo al programa de becas UNIA-Fundación Unicaja, que facilita el acceso a una amplia y excelente oferta académica en las sedes de Baeza, La Rábida y Málaga”.

La Internacional de Andalucía completa la programación de los Cursos de Verano en la Sede de La Rábida (Palos de la Frontera), del 7 al 23 de julio, con 15 cursos y encuentros; en la Sede Antonio Machado (Baeza), del 18 de agosto al 4 de septiembre, con 15 propuestas, para concluir en Jerez, donde la Universidad Internacional de Andalucía repite convocatoria con 4 cursos organizados en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de Cádiz (UCA).

Becas UNIA - Fundación Unicaja

La UNIA cuenta de nuevo con el apoyo de Fundación Unicaja para su programa de becas. Las personas interesadas en acceder a alguna de las ayudas podrán hacerlo en https://www.unia.es/becas.CV.

Las modalidades son tres, no siendo excluyentes entre sí: de matrícula, de alojamiento (con exenciones para las residencias de La Rábida y Baeza o una ayuda de 30 euros/día de presencialidad en Málaga) y de manutención (con exención de tasas en el comedor de La Rábida o ayuda de 30 euros/día de presencialidad en las otras sedes). Las becas de alojamiento y manutención tienen como requisito básico residir a más de 50 kilómetros de la sede donde tenga lugar el curso.

Para matricularse en estos cursos o encuentros el alumnado debe formalizar su inscripción a través de www.unia.es/automatricula, mediante el registro electrónico en https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

El importe de la matrícula es de 80 euros para los cursos, 60 euros para los encuentros de 20 horas y 45 euros para los encuentros de 15 horas. Estos precios incluyen la cantidad de 8 euros, en concepto de apertura de expediente y expedición de certificados. El plazo de matrícula concluirá́ 5 días naturales antes de que comience la actividad académica, siempre que queden plazas disponibles.