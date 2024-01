SATSE Málaga se concentra para exigir la renovación de los contratos temporales de profesionales de enfermería

El Sindicato de Enfermería de Málaga se ha concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Regional para protestar por el bloqueo de contratos por parte del SAS. El próximo 31 de enero finaliza el plazo en el que el Servicio Andaluz de Salud tendría que renovar una serie contratos para estos profesionales sanitarios por una duración de 11 meses.

Sin embargo, desde la agrupación sindical aseguran que a día a hoy, a tan solo una semana de la citada fecha, aún no han obtenido una respuesta por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, dicen que no saben qué va a pasar con estos contratos. Además, según los datos que aportan, esta situación afectaría a 7000 profesionales toda Andalucía y, en la provincia de Málaga, a más de 750 enfermeros, matrones y fisioterapeutas. Desde SATSE Málaga exigen una respuesta por parte del SAS y no descartan llevar a cabo más acciones.