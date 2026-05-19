De los satélites a los drones: DES 2026 analiza en Málaga el futuro de las tecnologías duales

La evolución de los enfrentamientos recientes ha evidenciado el papel creciente de los sistemas no tripulados y autónomos, especialmente los drones. Estos sistemas robóticos han abierto nuevas vías de desarrollo digital y están modificando la forma en que se ejecutan las operaciones, desde tareas de combate hasta inteligencia, vigilancia, logística o apoyo a la toma de decisiones. Por ello, DES 2026 reunirá a Eugenia Hernández, miembro del Observatorio de la Vida Militar del Congreso de los Diputados; Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad; y Rosalía Machín, comandante de la Guardia Civil en la Jefatura de Transformación Digital y Ciber, que abordarán el cambio que han supuesto estas aeronaves en la mejora de la conciencia situacional, los ciclos de decisión y el riesgo para el personal.

El próximo paso de la defensa: la dimensión orbital

El encuentro de referencia en Europa de tecnologías exponenciales también pondrá sobre la mesa los próximos pasos de la seguridad con foco en el espacio. Y es que las plataformas basadas en satélites se han alzado como activos esenciales actualmente para reforzar la inteligencia, la vigilancia, las comunicaciones y el alcance de las operaciones. Sobre esta cuestión debatirán Francisco Gallardo, ingeniero de Global Navigation Satellite System en la empresa aeroespacial alemana DLR GfR mbH; Nil Angli, responsable de Aplicaciones Empresariales y Alianzas en la Agencia Espacial Europea; y Joan Mas, director científico del Área Digital de Eurecat. Los expertos profundizarán en el papel de las capacidades orbitales en la defensa y la protección de infraestructuras críticas.