DES-Digital Enterprise Show

De los satélites a los drones: DES 2026 analiza en Málaga el futuro de las tecnologías duales

El contexto geopolítico actual, marcado por conflictos abiertos y una creciente sofisticación de las amenazas digitales, ha situado la seguridad, la defensa y la ciberresiliencia en el centro de la agenda de empresas y administraciones. En este escenario, DES – Digital Enterprise Show 2026, el mayor evento en Europa dedicado a la IA y las tecnologías exponenciales, reforzará, del 9 al 11 de junio en Málaga, su contenido sobre protección tecnológica y estrenará un foro dedicado a las nuevas soluciones que están transformando la actividad militar.

Isabel Naranjo

Malaga |

Digital
De los satélites a los drones: DES 2026 analiza en Málaga el futuro de las tecnologías duales | www.ondacero.es

La evolución de los enfrentamientos recientes ha evidenciado el papel creciente de los sistemas no tripulados y autónomos, especialmente los drones. Estos sistemas robóticos han abierto nuevas vías de desarrollo digital y están modificando la forma en que se ejecutan las operaciones, desde tareas de combate hasta inteligencia, vigilancia, logística o apoyo a la toma de decisiones. Por ello, DES 2026 reunirá a Eugenia Hernández, miembro del Observatorio de la Vida Militar del Congreso de los Diputados; Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad; y Rosalía Machín, comandante de la Guardia Civil en la Jefatura de Transformación Digital y Ciber, que abordarán el cambio que han supuesto estas aeronaves en la mejora de la conciencia situacional, los ciclos de decisión y el riesgo para el personal.

El próximo paso de la defensa: la dimensión orbital

El encuentro de referencia en Europa de tecnologías exponenciales también pondrá sobre la mesa los próximos pasos de la seguridad con foco en el espacio. Y es que las plataformas basadas en satélites se han alzado como activos esenciales actualmente para reforzar la inteligencia, la vigilancia, las comunicaciones y el alcance de las operaciones. Sobre esta cuestión debatirán Francisco Gallardo, ingeniero de Global Navigation Satellite System en la empresa aeroespacial alemana DLR GfR mbH; Nil Angli, responsable de Aplicaciones Empresariales y Alianzas en la Agencia Espacial Europea; y Joan Mas, director científico del Área Digital de Eurecat. Los expertos profundizarán en el papel de las capacidades orbitales en la defensa y la protección de infraestructuras críticas.

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