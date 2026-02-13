San Miguel transforma la tienda BVMPRS de Málaga y celebra su 60 aniversario en la ciudad con una nueva colaboración

Con el objetivo de celebrar su 60 aniversario en la capital de la Costa del Sol, San Miguel toma la tienda principal de BVMPRS para ofrecer una experiencia inmersiva para todos los malagueños y malagueñas. Durante dos días, el local de la calle Sancha de Lara devolverá a todos los que la visiten al pasado rememorando los mejores momentos de San Miguel en Málaga desde su llegada en 1966 y se convertirá en el punto de encuentro imprescindible para aquellos que buscan nuevas experiencias.

Este encuentro nace para conmemorar seis décadas de historia compartida, un hito que ha inspirado la reciente colaboración con la firma de moda local. Como parte de este homenaje, el público podrá descubrir en el Pop Up un espacio con una cuidada selección de elementos que ponen en valor la trayectoria y el legado de la marca en la ciudad. Esta unión se materializa también en una camiseta de edición limitada que rinde tributo en su parte delantera a la actitud de los seekers, los auténticos inconformistas, y en su trasera a estos 60 años de historia escrita con salitre. Los que quieran hacerse con ella tendrán que visitar la pop up donde se regalarán algunas ediciones.

Además, cualquier persona que se acerque a Sancha de Lara durante los días 13 y 14 de febrero podrá disfrutar de un espacio diseñado para exprimir su lado más inquieto. Una Piscina de bolas icónica que retará a todos los asistentes a encontrar premios exclusivos dentro de sus exclusivas bolas doradas y retratos únicos en el momento por el reconocido retratista malagueño Joel Miñana. Todo ello con palomitas personalizadas de color verde San Miguel y música en directo a cargo de reconocidos DJs y una barra donde los visitantes podrán disfrutar de una San Miguel bien fría mientras descubren la activación y la nueva colección.