San Diego Comic-Con® Málaga 2026 desvela grandes novedades de su próxima edición en el Panel Cero

San Diego Comic-Con Málaga ha celebrado hoy su esperado Panel Cero, un encuentro en el que ha compartido con la comunidad fan grandes novedades de la edición de 2026. En el streaming, presentado por Cristinini, junto al director general, Fernando Piquer, y con el dibujante Jorge Jiménez como invitado especial, se han anunciado avances sobre la programación, la nueva distribución del espacio en la segunda edición y el esperado primer cartel, reafirmando el compromiso de la convención por celebrar con ellos las novedades de forma anticipada.

Un recinto con nuevos espacios

Uno de los anuncios más destacados del Panel Cero ha sido la presentación, con varios meses de antelación, del recinto oficial, que mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada).

Fernando Piquer, director de SDCC Málaga 2026, ha señalado: «El mapa del recinto muestra la expansión de la convención en su segunda edición. Su diseño ha sido desarrollado para incluir nuevos espacios, optimizar los recorridos y facilitar la circulación por todo el recinto, de más de 90.000 m2, mejorando así la experiencia de los asistentes. Estamos muy contentos por poder mostrar este primer plano a nuestros fans».

Entre las principales novedades de la nueva configuración del recinto, destacan cinco aspectos. Por un lado, la ampliación de la zona expositiva, que pasará a contar con dos grandes espacios para diversificar los puntos de interés del fan y facilitar los recorridos:

Exhibitor Hall Town, ubicado en el interior de FYCMA y continuista con el espacio expositivo de la edición anterior.

Exhibitor Hall Garden, un nuevo pabellón cubierto y acondicionado situado en la zona Village, en el exterior del Palacio de Ferias y Congresos, con más de 8.800 metros cuadrados.

Dentro de ambos espacios expositivos se concentrarán también las zonas de Sit&Play para disfrutar, entre otras cosas, de novedades de juegos de mesa antes de su salida oficial al mercado. En segundo lugar, el Artists' Alley se situará también dentro de la carpa del Exhibitor Hall Garden. Allí se encuentra la tercera novedad: los asistentes podrán recorrer más de 90 stands de artistas nacionales e internacionales -casi el doble que el año pasado- para descubrir ilustraciones originales, adquirir prints y conocer de cerca a sus creadores.

En esta nueva edición, SDCC Málaga 2026 continuará habilitando dos auditorios y el Hall M y, además, como novedad, construirá desde cero un auditorio adicional, próximo al Exhibitor Hall Town. Gracias a esta ampliación, la programación albergará más de 300 horas de contenido, ofreciendo una agenda diversa que abarque cómic, cine, televisión, animación, juegos de mesa, videojuegos y cultura pop.

25 nuevos invitados especiales

Durante el Panel Cero también se ha anunciado una nueva tanda de 25 invitados especiales con las fechas en las que formarán parte de SDCC Málaga 2026: son 7 dibujantes de cómic, 3 mangakas, 2 figuras clave del mundo de los videojuegos y los juegos de rol y 12 talentos de la industria del cine y la televisión. Estos veinticinco nuevos nombres se suman a los más de 30 nombres de alcance internacional anunciados a lo largo de la primavera, componiendo ya un cartel de más de 50 invitados especiales. Las novedades, por vertical, son:

Destacados cine y TV: Cinco de los protagonistas de la inolvidable saga Starship Troopers (Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey), Natasha Liu Bordizzo (El gran showman), Dan Fogler (The Walking Dead), Denise Gough (Star Wars: Andor y Andor), Christopher Lambert (Los Inmortales), Kevin Sussman (Big Bang Theory), Karl Urban (The Boys, El Señor de los Anillos) y Deborah Ann Woll (Daredevil).

Destacado videojuegos y juegos de rol: El padre fundador de videojuegos que han marcado un antes y un después en la historia asistirá a San Diego Comic-Con Málaga durante los cuatro días. Se trata de Dave Jones, creador del clásico Lemmings y de la aclamada Grand Theft Auto (GTA). También visitará San Diego Comic-Con Málaga del 1 al 4 de octubre Jeremy Crawford, diseñador de juegos de rol icónicos como Dragones y Mazmorras.

Destacado manga: El director y guionista Whin’ichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samuray Champloo) asistirá el sábado 3 y domingo 4. También Yoshihiro Ueda, director de Dragon Ball, y Akira Yamaoka, el compositor musical de Silent Hill, visitarán la convención el jueves 1 y viernes 2 de octubre.

Destacados cómic: Carmen Carnero (Capitán América), Chris Condon (Ultimate Wolverine), Jorge Jiménez (Batman), Pepe Larraz (La Dinastía de X), Álvaro Martínez Bueno (Justice League Dark), Michael Golden (Doctor Strange), Michael Walsh (Comeback). Todos ellos pasarán por el Artists’ Alley; en concreto, Larraz y Carnero asistirán de viernes a domingo, y Condon, Martínez Bueno, Golden y Walsh visitarán la convención todos los días.