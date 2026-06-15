Rincón de la Victoria convierte este verano a los más pequeños en arqueólogos y espeleólogos en la Cueva del Tesoro

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de La Cueva del Tesoro, pone en marcha el taller infantil "Nos convertimos en espeleólogas y espeleólogos", una iniciativa educativa y de ocio que durante el verano transformará a los más pequeños del municipio en pequeños arqueólogos y exploradores del mundo subterráneo. La actividad se desarrollará en uno de los enclaves más emblemáticos de la localidad, la Cueva del Tesoro, la única cueva de origen marino visitable de toda Europa y una de las tres que existen en el mundo.

A través del juego, la observación y la curiosidad, los participantes descubrirán de primera mano cómo trabajan los arqueólogos y los espeleólogos, aprenderán a interpretar los vestigios del pasado y conocerán el valor del riquísimo legado prehistórico que custodian las cavidades de El Cantal.