Rincón de la Victoria celebra la Ruta de la Cuchara del 20 de febrero al 1 de marzo

Este año regresa a Rincón de la Victoria en el mes de febrero el sabor y el olor de los tradicionales platos de cuchara con la celebración de una nueva edición de la Ruta de la Cuchara que se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo. Durante estos días, los vecinos del municipio y aquellos que se acerquen a degustar la amplia oferta gastronómica podrán disfrutar de una gran diversidad de platos.

¿SABES QUE POR SER VISITANTE DE LA RUTA DE LA CUCHARA PUEDES HACERTE CON UNO DE LOS 5 PACKS DE 200 EUROS?

Rincón de la Victoria celebra la Ruta de la Cuchara con el reparto de 1000 euros entre todos aquellos que disfruten y valoren las propuestas gastronómicas de los establecimientos participantes..

Mecánica: Cada “rutero” tendrá cuatro casillas que habrá que sellar y una casilla adicional donde el cliente dará su voto al restaurante que más le haya gustado.

Para poder participar en el sorteo, el cliente final deberá haber visitado cuatro establecimientos distintos de dos núcleos poblacionales diferentes y haber votado por su restaurante favorito dentro de la Ruta.

Para participar en el sorteo, el cliente final deberá depositar el “rutero” en las urnas que la organización facilitará a los restaurantes participantes, que estarán disponibles hasta el último día de la ruta.

Los cinco ganadores del sorteo dispondrán de un premio de 200€ cada uno para gastar en cuatro restaurantes que hayan participado en la Ruta de la Cuchara, a razón de 50€ por restaurante. El cliente final hará el pago del tique con un cheque facilitado por la organización. Si el tique de consumo es superior a 50€, el cliente final abonará la diferencia.

RESTAURANTES PARTICIPANTES EN LA RUTA

ABSOLUTO: Bullabesa de pintarroja de la Caleta de Vélez, rouille de pimentón ahumado

ALMA PLAYA: Sopa cachorreñas con bacalao

BALUARTE: Puchero andaluz

BAR MIRAMAR: Guisadillo de ternera

BENDITA KATALINA: Gazpachuelo

BODEGA LA NIÑA INÉS: Sedosa de puerro

CAFÉ BAR GALA: Callos

CASA CELIA: Crema de calabacín con picatostes y jamón serrano

CHAMBAO DE MARÍA: Berza malagueña con garbanzos y judias verdes

CHIRINGUITO EL MURO PLAYA: Potaje de hinojo y canelón de pringá en velo ibérico

EL ABUELO: Polenta: sémola cremosa con queso en salsa tuco

EVOHÉ: Arroz caldoso con ibéricos

JUL: Sopa castellana

LA CHIFLÁ: La crema Martina (crema de verduras y setas con crujiente de jamón y toque trufrado)

LA FINCA: Caldereta de chivo y setas

LA PERLA RESTAURANTE: Fabada asturiana

LA QUISQUILLOSA PLAYA: Callos de mar con nube de patatas

LACALIZA: Garbanzos con secreto ibérico y trufa

LECHE Y MIEL: Sopa de los siete ramales

LICEO PLAYA: Sopa de puerro trufado con vaca madurada y gratinada con queso comté

PAKA PAYA: Frijoles negros a la jacutan

PUERTO NIZA BRASERÍA: Cazuela de atún rojo con crujiente de su piel

RESTAURANTE EL INVERNADERO: Crema de lombarda con manzana, lima y pipas de calabaza

SABOR A CAMPO: Crema de apionabo con ajo asado y langostino

TABERNA CASA EDUARDO: Albondiguitas en caldo del puchero

TABERNA EL PORTÓN: Potaje de vigilia con albóndiga de bacalao

TABERNA MARINERA LA VICTORIA: Coles malagueñas