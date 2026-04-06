Rincón de la Victoria abre el plazo de inscripciones para eI Ciclo de Podcasting Villa Antiopa en torno al patrimonio romano del municipio

La concejalía de Turismo de Rincón de la Victoria abre el plazo de inscripciones para el Ciclo de Podcasting Villa Antiopa, una iniciativa que combina divulgación histórica, podcasting en directo y turismo patrimonial. El ciclo se desarrollará a lo largo de dos jornadas, el sábado 18 y el sábado 25 de abril, con la participación de algunos de los podcasts de historia más destacados del panorama nacional: Roma Aterna, Histocast, Victoria Podcast y La Biblioteca de la Historia.

Participantes:

Iban Martín es el creador de Roma Aeterna, el podcast de historia más escuchado en España, distribuido por Podium Podcast y con más de 10 millones de escuchas acumuladas y 200 episodios publicados. Ganador del Premio iVoox 2024 a Mejor Podcast de Historia, es también autor de tres libros, el último de ellos —Roma Victa— publicado en 2026 por Roca Editorial (Penguin Random House).

HistoCast es uno de los podcasts históricos de mayor trayectoria en España, fundado en 2012 y galardonado con los European Podcast Awards ese mismo año. Con episodios de entre dos y cuatro horas que combinan rigor y formato de tertulia, llegó a superar las 250.000 escuchas mensuales. Hugo Cañete, uno de sus fundadores, es investigador del Grupo de Estudios de Historia Militar y colaborador de publicaciones especializadas como Desperta Ferro.

Victoria Podcast, creado por Dani CarAn y perteneciente al sello iVoox Originals, es uno de los programas de referencia en divulgación histórica en español, con Esaú Rodríguez como una de sus voces habituales. La Biblioteca de la Historia, dirigida por Gerión de Contestania y también del sello iVoox Originals, lleva años acercando los episodios menos conocidos del pasado a oyentes de todo el mundo. Ambos programas suman más de 180.000 suscriptores y ya han colaborado juntos en anteriores ocasiones

Programa:

Iban Martín inaugura el ciclo en el Centro de Folclore de Benagalbón.

La jornada del 18 de abril arrancará en las instalaciones de Villa Antiopa a las 11:00 horas con una visita guiada recorriendo el yacimiento para finalizar con la sesión de firmas del nuevo libro “Roma Victa” de Iban Martín, creador del podcast Roma Aeterna, que acumula 10 millones de escuchas y 200 episodios publicados.

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, el Centro de Folclore de Benagalbón acogerá la sesión inaugural del Ciclo con aforo para unas 180 personas. En ella, Ibán Martín ofrecerá una grabación exclusiva en directo del programa Roma Aeterna centrada en la llegada de Roma a Hispania y el recorrido de Escipión por el sur de la península.

Doble sesión en Villa Antiopa con HistoCast, Victoria Podcast y La Biblioteca de la Historia.

El sábado 25 de abril, Villa Antiopa se convertirá en el escenario de dos grabaciones en directo con aforo reducido de 25 personas por sesión, que incluirán visita guiada al yacimiento para todos los asistentes.

A las 12:00 horas, Hugo Cañete y Leo Cervera, miembros de HistoCast —el podcast histórico en español con más de una década de trayectoria y más de 45.000 descargas por episodio—, grabarán un episodio centrado en la economía y la producción en Hispania para Roma.

A las 17:00 horas tendrá lugar un crossover entre Victoria Podcast y La Biblioteca de la Historia. Ambos programas suman más de 180.000 suscriptores y colaborarán en un episodio dedicado a los emperadores hispanos, con especial atención a las figuras de Trajano y Adriano.

Entradas gratuitas: disponibles desde el lunes 6 de abril.

Todas las sesiones del Ciclo de Podcasting Villa Antiopa son de entrada gratuita.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 6 de abril a las 12:00 horas en el portal entradas.turismoenrincon.es.

Dada la diferencia de aforo entre las sesiones, se recomienda planificar la asistencia con antelación.

La sesión inaugural del 18 de abril en el Centro de Folclore de Benagalbón dispone de 180 plazas.

Las dos sesiones del 25 de abril en Villa Antiopa tienen un aforo muy reducido de 25 personas cada una, por el carácter íntimo de las grabaciones en el propio yacimiento, por lo que se prevé una demanda elevada desde el primer momento de apertura.

Todas las sesiones incluyen visita guiada al yacimiento para los asistentes.

Los episodios del Ciclo de Podcasting Villa Antiopa estarán disponibles en las principales aplicaciones de podcast para su escucha en diferido.